FE | DS Penske può reggere il duello con Porsche?

Carica lettore audio

Le storie del costruttore francese e del suo concorrente tedesco sono opposte nel mondo delle monoposto elettriche.

Da un lato, DS Automobiles, prima associata a Virgin Racing e poi a Techeetah verso il viaggio che l'ha portata a unirsi a Penske, ha vinto tutto in Formula E: 16 vittorie, 46 podi, 21 pole position e 4 titoli in sette stagioni e 5 gare.

D'altra parte, Porsche ha avuto una storia molto più lunga nel motorsport, sottolineata da un record di 19 vittorie alla 24 Ore di Le Mans, ma non è riuscita a fare altrettanto in Formula E: solo una vittoria nelle sue prime tre stagioni.

Dopo un test poco impegnativo a Valencia a dicembre, il team tedesco ha migliorato le sue statistiche con un totale di quattro vittorie, tre pole position e undici podi. Ciò significa che Porsche ha vinto tre gare su cinque dall'inizio del campionato 2022-2023, senza contare il successo di Jake Dennis per Andretti Autosport a Città del Messico, la cui monoposto elettrica è anch'essa motorizzata dal marchio di Stoccarda-Zuffenhausen.

Tuttavia, uno sguardo più attento ai risultati di Jean-Eric Vergne per DS Penske dimostra che il dominio di Porsche non è inevitabile.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, seconda posizione, Antonio Felix da Costa, Porsche, prima posizione, Nick Cassidy, Envision Racing, terzo posto, sul podio Photo by: DPPI

DS Penske è finalmente davanti a Porsche?

In questa stagione più di ogni altra, la Formula E è una questione di specialisti. Le nuove vetture Gen3, più potenti, più veloci e più tecnologiche, sono difficili da gestire e i piloti meno esperti sono in difficoltà. Basta guardare la classifica del campionato mondiale per rendersene conto.

Pascal Wehrlein, Jake Dennis, Jean-Eric Vergne e Antonio Felix Da Costa sono tutti esperti della serie. Wehrlein ha dominato con due vittorie in Arabia Saudita in questa stagione, Dennis è uno degli astri nascenti del campionato essendo arrivato nel 2021 e ha già quattro vittorie, Vergne è l'unico due volte campione della disciplina e Da Costa ha vinto il suo primo titolo mondiale con DS nel campionato 2019-2020.

Considerando anche che Andre Lotterer, che ha guidato per DS prima di passare a Porsche, e ora in Andretti e Stoffel Vandoorne, campione del mondo in carica con Mercedes e ora con DS Penske, non sono ancora fuori dai guai, possiamo dire che, a parte qualche eccezione, i piloti che sono passati a DS Performance o Porsche sono ora i seri candidati al titolo.

Ciò significa che questa stagione si trasformerà in un duello esclusivo tra i due marchi, soprattutto a San Paolo, una pista che nessuno conosce?

Jean-Eric Vergne, DS Penske Photo by: DPPI

Squadre come Envision Racing e McLaren potrebbero essere in grado di sconvolgere l'ordine. Envision ha ingaggiato il veterano e campione della stagione 2015-2016 Sebastien Buemi, mentre McLaren ha ripreso la struttura del team campione del mondo dell'anno scorso, precedentemente gestito sotto il nome Mercedes.

Sebbene i piloti della McLaren, Jake Hughes e Rene Rast, non siano quelli con il maggior numero di partenze all'attivo, hanno un propulsore Nissan che sembra funzionare bene.

Il giovane Sacha Fenestraz per Nissan lo ha dimostrato conquistando la pole position in Sudafrica. In cinque gare, la Formula E ha avuto cinque diversi poleman, nessuno dei quali ha vinto la gara.

Questo dà ancora più prestigio a coloro che dominano il campionato grazie ai loro risultati ottenuti con una certa costanza.