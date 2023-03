Formula E | Frijns torna in azione con Abt in Brasile

Carica lettore audio

L'olandese si era infortunato al polso sinistro dopo aver urtato il retro della Nissan di Norman Nato nel giro di apertura dell'E-Prix di Città del Messico ed è stato sostituito dal pilota di riserva Kelvin van der Linde per il doppio appuntamento di Diriyah e per quello di Hyderabad.

Van der Linde avrebbe dovuto correre anche in patria, a Città del Capo, ma entrambe le vetture Abt e quelle del partner tecnico Mahindra sono state costrette a ritirarsi per motivi di sicurezza a causa di un guasto alla sospensione posteriore.

Dopo il suo ritorno in gara con WRT nella 1000 Miglia di Sebring del FIA World Endurance Championship, che ha fruttato un sesto posto in Classe LMP2, Frijns tornerà per la gara di sabato sul sito dell'ex gara IndyCar di San Paolo, a caccia dei primi punti.

L'11° posto del compagno di squadra Nico Muller a Hyderabad è il miglior risultato ottenuto finora da Abt.

Frijns ha detto: "La mano sta bene e il weekend di Sebring è andato liscio, quindi sono fiducioso per il ritorno in FE. È una sensazione pazzesca prepararsi di nuovo per una gara con Nico e tutto il team: è bello tornare. Gli ultimi due mesi sono sembrati un'eternità. Ringrazio il team, la FIA, tutti i medici e i fisioterapisti e l'intero paddock della Formula E, che sono stati pazienti con me nonostante la mia impazienza".

Robin Frijns, ABT CUPRA Racing, Mahindra M9Electro Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Il capo del team Thomas Biermaier ha aggiunto: "Sono lieto che Robin sia tornato a bordo e sicuramente ci supporterà con la sua esperienza mentre il team si sta riorganizzando dopo la mancata partecipazione a Città del Capo. La pausa è stata positiva per tutta la squadra, tutti hanno potuto fare un respiro profondo e raccogliere nuove forze".

Biermaier ha anche reso omaggio al contributo di Van Der Linde come sostituto, con il sudafricano che rimarrà coinvolto in FE oltre al suo programma DTM con la squadra.

"Allo stesso tempo, ringraziamo di cuore Kelvin, che negli ultimi due mesi ha svolto un lavoro straordinario sia in pista che fuori e che naturalmente continuerà a far parte della squadra".