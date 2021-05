Dopo aver ben impressionato nel primo round stagionale, firmando il secondo tempo in qualifica con un gap di Hauger di soli 7 millesimi e centrando il primo podio in Gara 3, Jack Doohan ha deciso di scrivere il proprio nome in cima alla lista dei tempi anche al termine della prima giornata di test F3 a Jerez.

Sul tracciato spagnolo il pilota del team Trident ha infatti ottenuto il miglior crono sia al mattino che al pomeriggio, confermando così il grande feeling con la squadra italiana già intravisto a fine anno quando aveva vestito i colori Trident in occasione dei test di fine stagione.

Il pilota del vivaio Red Bull ha ottenuto al mattino il crono di riferimento in 1’29’’625 precedendo di 5 centesimi il compagno di team Clement Novalak, mentre a meno di un decimo di ritardo si è piazzato un Frederik Vesti attore non protagonista del round di Barcellona.

La maggior parte dei protagonisti visti al Montmelò si sono confermati anche nel mattino di Jerez. Jonny Edgar ha infatti chiuso la prima parte dei test con il quarto crono in 1’29’’911 precedendo il vincitore di Gara 1, Alexander Smolyar, ed il giapponese della Hitech, Ayumu Iwasa, mentre la top ten si è completata con Calan Williams settimo davanti a Collet, Chovet e Jak Crawoford.

Tempi più alti al pomeriggio, complice anche le temperature dell’asfalto più elevate, ma è sempre stato Doohan ad imporsi. Dopo aver completato un totale di 22 tornate, l’australiano ha firmato il crono di riferimento in 1’30’’605 mettendo alle proprie spalle le Hitech GP di Iwasa a Crawford per pochi millesimi.

Dennis Hauger, grande protagonista del primo appuntamento stagionale, dopo una sessione mattutina non alla ricerca del riscontro cronometrico ha spinto la sua Prema sino al quarto posto in classifica con il tempo di 1’30’’772 precedendo un sempre costante Clement Novalak di 6 centesimi e Jonny Edgar di 7.

Prosegue la ricerca dell’affiatamento tra Arthur Leclerc e la categoria propedeutica. Il rookie monegasco ha ottenuto il settimo crono in 1’30’’867 ed ha lasciato alle proprie spalle Collet, Stanke e Amaury Cordeel.

2021 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP - TEST JEREZ, GIORNO1, MATTINO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Jack Doohan Trident 1:29.625 18 2 Clément Novalak Trident 1:29.676 13 3 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:29.700 28 4 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:29.911 31 5 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:29.927 28 6 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:29.944 29 7 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:29.967 23 8 Caio Collet MP Motorsport 1:30.044 26 9 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:30.064 29 10 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:30.097 30 11 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:30.181 30 12 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:30.228 32 13 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:30.324 25 14 David Schumacher Trident 1:30.429 13 15 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:30.438 30 16 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:30.511 21 17 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:30.551 29 18 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.604 32 19 Olli Caldwell PREMA Racing 1:30.664 33 20 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:30.762 29 21 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:31.090 30 22 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:31.192 26 23 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:31.203 28 24 Amaury Cordeel Campos Racing 1:31.554 32 25 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:31.704 22 26 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:31.788 29 27 László Tóth Campos Racing 1:32.044 37 28 Victor Martins MP Motorsport 1:32.153 11 29 Dennis Hauger PREMA Racing 1:32.383 25

2021 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP - TEST JEREZ, GIORNO 1, POMERIGGIO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Jack Doohan Trident 1:30.605 22 2 Ayumu Iwasa Hitech Grand Prix 1:30.616 25 3 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:30.665 30 4 Dennis Hauger PREMA Racing 1:30.720 29 5 Clément Novalak Trident 1:30.781 29 6 Jonny Edgar Carlin Buzz Racing 1:30.795 46 7 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.867 30 8 Caio Collet MP Motorsport 1:30.882 38 9 Roman Stanek Hitech Grand Prix 1:30.919 29 10 Amaury Cordeel Campos Racing 1:30.956 27 11 Alexander Smoylar ART Grand Prix 1:30.958 36 12 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 1:30.996 36 13 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:31.049 41 14 Olli Caldwell PREMA Racing 1:31.094 30 15 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:31.192 24 16 David Schumacher Trident 1:31.196 25 17 Kaylen Frederick Carlin Buzz Racing 1:31.198 34 18 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:31.205 36 19 Lorenzo Colombo Campos Racing 1:31.315 31 20 Victor Martins MP Motorsport 1:31.463 46 21 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:31.560 47 22 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:31.620 57 23 Pierre Louis Chovet Jenzer Motorsport 1:31.741 37 24 Rafael Villagomez HWA RACELAB 1:31.823 56 25 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:31.907 35 26 Tijmen van der Helm MP Motorsport 1:32.184 28 27 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:32.210 41 28 László Tóth Campos Racing 1:32.550 42 29 Matteo Nannini HWA RACELAB 1:33.421 55