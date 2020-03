F3, Test Bahrain, Giorno 2: fulmine Lawson

Il secondo giorno di test della Formula 3 sul tracciato del Bahrain si è chiuso con il nome di Liam Lawson al vertice della classifica dei tempi. Il pilota del vivaio Red Bull, reduce dal titolo sfumato in Toyota Winter Series, ha voluto mettere la propria firma su questa seconda giornata di prove pre stagionali con il crono di 1’46’’365, ma ciò che più ha impressionato del tempo realizzato dal pilota della Hitech GP è il distacco inflitto agli avversari.

Se è vero che i tempi dei test vanno presi con le pinze, è altrettanto vero che rifilare 519 millesimi al secondo in classifica, Clement Novalak, non è un gap da sottovalutare. L’accoppiata Lawson – Hitech GP potrà lottare per il titolo in questo 2020? Solo il tempo potrà dare un risposta, soprattutto sulla maturazione del pilota.

I distacchi dal secondo in classifica a scendere, invece, non sono stati così eclatanti. Ha certamente sorpreso Novalak con la Carlin, ma alle spalle dell’inglese si sono piazzati buona parte dei protagonisti attesi di questa stagione.

Alexander Peroni, dopo aver chiuso il primo giorno di prove con il secondo crono, ha ottenuto oggi il terzo riferimento in 1’46’’902, mentre Logan Sargeant ha fatto brillare i colori del team Prema con il quarto tempo.

L’americano è stato anche l’ultimo pilota in grado di abbattere il muro dell’1’47’’ ed ha preceduto uno dei nomi di spicco di questa stagione, Dennis Hauger.

Il campione 2019 della F4 italiana si sta adattando rapidamente alla nuova categoria ed è riuscito a portare la vettura del team Hitech GP sino al quinto posto in classifica con il crono di 1’47’’068 precedendo il campione 2019 della Formula Renault Eurocup 2.0, Oscar Piastri.

Alle spalle del pilota della Prema si è piazzato un veterano della categoria, Jake Hughes. L’inglese ha ottenuto quale miglior crono il tempo di 1’47’’200 e per appena un millesimo ha preceduto la star della ART Grand Prix, Theo Pourchaire.

Il vincitore della F4 tedesca la passata stagione ha chiuso il secondo giorno di prove con l’ottavo riferimento precedendo il compagno di team Sebastian Fernandez e Devlin DeFrancesco.

I colori italiani, rappresentati da Nannini, Malvestiti e Deledda hanno ottenuto al pomeriggio rispettivamente il tredicesimo, sedicesimo e ventiduesimo riferimento.

Domani mattina scatterà l’ultima giornata di test invernali della Formula 3 prima dell’avvio di stagione che, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire il 20 marzo proprio in Bahrain.

Test F3, Bahrain, Mattina

Posizione Pilota Team Tempo 1 David Schumacher Charouz Racing System 1:47.461 30 2 Sebastian Fernandez ART Grand Prix 1:47.482 30 3 Niko Kari Charouz Racing System 1:47.630 40 4 Lirim Zendeli Trident 1:47.659 28 5 Clement Novalak Carlin Buzz Racing 1:47.689 33 6 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.790 30 7 Logan Sargeant PREMA Racing 1:47.793 31 8 Oscar Piastri PREMA Racing 1:47.838 30 9 Richard Verschoor MP Motorsport 1:47.933 26 10 Devlin DeFrancesco Trident 1:48.007 19 11 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:48.021 31 12 Sophia Floersch Campos Racing 1:48.065 22 13 Frederik Vesti PREMA Racing 1:48.133 30 14 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:48.155 28 15 Igor Fraga Charouz Racing System 1:48.170 35 16 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 1:48.184 29 17 Enaam Ahmed Carlin Buzz Racing 1:48.253 30 18 Olli Caldwell Trident 1:48.358 21 19 Enzo Fittipaldi HWA RACELAB 1:48.461 45 20 Cameron Das Carlin Buzz Racing 1:48.568 31 21 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:48.593 28 22 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:48.599 30 23 Bent Viscaal MP Motorsport 1:48.602 30 24 Dennis Hauger Hitech Grand Prix 1:48.669 29 25 Alessio Deledda Campos Racing 1:48.915 30 26 Lukas Dunner MP Motorsport 1:48.929 29 27 Jack Doohan HWA RACELAB 1:49.135 39 28 Matteo Nannini Jenzer Motorsport 1:49.415 20 29 Alexander Peroni Campos Racing 1:49.838 15

Test F3, Bahrain, pomeriggio

Pilota Team Tempo Giri 1 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:46.365 25 2 Clement Novalak Carlin Buzz Racing 1:46.884 35 3 Alexander Peroni Campos Racing 1:46.902 37 4 Logan Sargeant PREMA Racing 1:46.936 38 5 Dennis Hauger Hitech Grand Prix 1:47.068 27 6 Oscar Piastri PREMA Racing 1:47.090 36 7 Jake Hughes HWA RACELAB 1:47.200 44 8 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.201 28 9 Sebastian Fernandez ART Grand Prix 1:47.261 35 10 Devlin DeFrancesco Trident 1:47.264 34 11 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 1:47.339 27 12 Sophia Floersch Campos Racing 1:47.436 33 13 Matteo Nannini Jenzer Motorsport 1:47.533 25 14 Enzo Fittipaldi HWA RACELAB 1:47.538 35 15 Olli Caldwell Trident 1:47.690 38 16 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:47.763 26 17 Jack Doohan HWA RACELAB 1:47.781 38 18 Frederik Vesti PREMA Racing 1:47.798 32 19 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:47.908 33 20 Cameron Das Carlin Buzz Racing 1:47.996 28 21 Enaam Ahmed Carlin Buzz Racing 1:48.324 23 22 Alessio Deledda Campos Racing 1:48.983 34 23 Niko Kari Charouz Racing System 1:50.866 41 24 Lirim Zendeli Trident 1:51.070 36 25 David Schumacher Charouz Racing System 1:51.076 41 26 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:51.120 19 27 Igor Fraga Charouz Racing System 1:51.134 32 28 Richard Verschoor MP Motorsport 1:51.204 35 29 Lukas Dunner MP Motorsport 1:51.304 35 30 Bent Viscaal MP Motorsport 1:51.721 35