Formula 2 e Formula 3 pensano ad ibrido e biocarburante

Bruno Michel, AD di entrambe le serie, ha già portato avanti le prime chiacchierate preliminari coi team, tenendo comunque conto che i mezzi non cambieranno nei prossimi tre anni, in modo da non incrementare i costi vista la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19.

Dietro le quinte si continua però a lavorare in ottica futura e l'utilizzo di materiali per un sistema ibrido è al vaglio, cercando di seguire quello che farà la F1 dal 2025 coi biocarburanti sulla prossima generazione di power unit.

“Abbiamo preso la decisione di non cambiare le macchine di F2 e F3 per i prossimi tre anni, dato che al momento nessuno vuole comprarne una nuova - ha dichiarato Michel a Motorsport.com - Le auto attuali vanno bene come prestazioni e apprendistato per i piloti che vogliono imparare e crescere, oltre al fatto che le corse sono ottime. Quindi non vogliamo modificare nulla".

“Dopo di che, dobbiamo pensare a che tipo di impegno assumere in termini di ibrido e biocarburante, pur non parlando in tempi brevi di queste cose perché non vogliamo aggiungere costi ai team nell'immediato. Dobbiamo pensare bene a cosa fare, come e quando".

Anche se le monoposto attuali saranno le stesse per i prossimi tre anni, Michel non esclude l'introduzione di un nuovo kit di aggiornamenti, come successo con le Dallara di F2 che hanno utilizzato le gomme da 18".

“Certamente, dobbiamo sempre pensare a qualcosa del genere; con le gomme da 18" non è stato modificato solo il copertone e il cerchio, ma tutta la vettura nel complesso. Ecco perché per ora non vogliamo fare altro. Pensavamo di anticipare la F1 di un anno con questa soluzione, ma alla fine saranno due".

“Abbiamo sempre la possibilità di aggiungere qualcosa alla macchina, ma senza doverla riprogettare. E' una cosa che solitamente viene fatta ogni due anni, ma ora terremo tutto com'è per tre”.