Ferrari | Finali Mondiali: Superpole per Fleming, Kirchmayr e Richter

La Superpole che determina le prime file di ogni categoria delle Finali Mondiali Ferrari 2023 si è aperta nel primo pomeriggio di oggi con la Coppa Shell AM, antipasto di ciò che poi abbiamo potuto vivere con la Coppa Shell e il Trofeo Pirelli e Pirelli AM.

Martinus Richter, pilota del team Mertel Motorsport, ha colto la pole position della griglia dedicata alla Finale Mondiale Coppa Shell AM con il tempo di 1'53"648.

Richter ha preceduto di 1"104 Stefano Marrazzi. il quale sembrava ormai certo di cogliere la Superpole sino all'incidente occorso a Motohiko Isozaki.

Il pilota giapponese, che era tra i grandi favoriti per la pole di categoria, è uscito di pista nel terzo settore provocando la bandiera rossa. Terzo posto per Kirk Baerwaldt con la 488 Challenge Evo del team Kessel Racing.

Paolo Scudieri (Sa.Mo.Car) si è termato al quinto posto proprio davanti a Isozaki, accreditato di un tempo più alto di oltre sei secondi rispetto al crono di riferimento ottenuto da Martinus Richter.

Superpole Coppa Shell

Ernst Kichmayr firma in extremis la pole della Finale Mondiale Coppa Shell con il tempo di 1'52"592. Il miglior tempo del team Gohm - Baron Motorsport è stato ottenuto a bandiera a scacchi già esposta, nel suo ultimo tentativo, strappando la pole position a Thomas Gostner.

Gostner, favorito per la pole di categoria dopo il miglior tempo ottenuto nelle qualifiche di questa mattina, ha prima siglato il miglior tempo provvisorio, poi è finito fuori a poco meno di 4 minuti dal termine della sessione, sbattendo con il posteriore contro le barriere.

La direzione gara ha fatto esporre la bandiera rossa per permettere ai commissari di recuperare la Ferrari 488 Challenge Evo dell'italiano, ma le bandiere sono state esposte pochi secondi prima che Manuela Gostner passasse sul traguardo, firmando il miglior tempo per appena 8 millesimi di vantaggio sul crono del padre.

Questo tempo di Manuela è stato poi cancellato perché ottenuto in regime di bandiere rosse. La pilota del team CDP - MP Racing ha poi migliorato il suo crono al termine della sessione, ma non è andata oltre il terzo posto davanti a Cameron Root di poco più di un decimo.

Deludente Fons Scheltema, staccato di 2"6 dal miglior crono firmato da Kirchmayr. Axel Sartinger chiude al sesto posto, risultando forse il più deludente della sessione per quanto riguarda la Coppa Shell.

Superpole Trofeo Pirelli e Pirelli AM

Dulcis in fundo, ha chiuso la sessione di Superpole i 10 minuti in cui i 6 piloti migliori delle categorie Trofeo Pirelli e Trofeo Pirelli AM si sono sfidati per ottenere la pole position.

Thomas Fleming si prende la rivincita nei confronti di Eliseo Donno per quanto riguarda il giro secco firmando la Superpole della classe. Fleming ha firmato il crono di 1'49"395, il tempo più veloce del fine settimana, a metà del turno.

Donno, pur provandoci a lungo sino al termine, non è riuscito a fare meglio di un crono che è risultato più lento di 299 millesimi rispetto a quello che è valso la pole al pilota del team HR Owen - FF Corse.

Bence Valint è terzo, staccato di poco più di tre decimi da Fleming, mentre Adrian Sutil è l'ultimo pilota ad aver patito un passivo inferiore al secondo (oltre 8 decimi). Niente da fare per Matt Kurzejewski e Szymon Ladniak, rispettivamente quinto e sesto.