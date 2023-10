Ferrari | Finali Mondiali Trofeo Pirelli e AM: Donno, un giro pazzesco

La qualifica più attesa della giornata odierna, completamente dedicata alle prove ufficiali che hanno delineato le griglie di partenza delle Finali Mondiali Ferrari previste domani, ha avuto come protagonisti i piloti del Trofeo Pirelli e Pirelli AM.

Le aspettative erano molto alte per l'ottimo livello dei piloti che lo compongono, ma Eliseo Donno, già campione Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe 2023, ha deciso di dare un segno del suo talento firmando un giro strepitoso che lo proietta alla Superpole con il miglior tempo assoluto.

Il pilota italiano del team Radicci Automobili ha fermato il cronometro in 1'49"775, unico ad abbattere il muro dell'1'50". Ma non è solo questo il dato che prova la superiorità di Donno, quanto il distacco che ha inflitto al primo degli inseguitori, il solito Thomas Fleming, piazzatosi secondo a 1"024.

Oltre un secondo tra il poleman e il primo dei rivali. Una prestazione eccezionale, quella del giovane pilota che ha anche corso nel GT Italiano, che lo porta a essere il naturale favorito al successo assoluto della classe nella giornata di domani.

Fleming, però, nel corso delle due manche svolte nei giorni scorsi sempre al Mugello ha fatto vedere di poter essere un osso duro in gara, così la gara terrà probabilmente tutti incollati allo schermo per capire chi sarà ad avere la meglio tra i due grandi contendenti.

Dalla lotta tra i due giovani ribelli non può essere escluso l'esperto e sempre veloce Adrian Sutil. Il tedesco, ex pilota di Formula 1, si è classificato sì terzo, ma a soli 46 millesimi da Fleming che lo ha preceduto. Leggermente più staccato Matt Kurzejewski con la 488 Challenge Evo del team Ferrari Beverly Hills. 1"3 il gap che lo separa da Donno.

Dietro il pilota della vettura numero 211, i distacchi si sono fatti progressivamente più ampi. Basti annotare quello di Szymon Ladniak, 1"7, e i quasi 2 secondi patiti da Bence Valint e Roberto Perrina, autori di un'ottima gara nella giornata di ieri in Gara 2 nel Ferrari Challenge North America.

Da segnalare la pole di Brian Cook nella classe Trofeo Pirelli AM. Il pilota del team Ferrari of Seattle ha messo le ruote davanti a Yudai Uchida di pochi millesimi, ma anche Franz Engstler, terzo a mezzo secondo, sembra poter essere della partita per fare bene nella giornata di domani.