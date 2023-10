Ferrari | Finali Mondiali: Isozaki userà il muletto dopo il crash

Motohirko Isozaki potrà prendere parte alla Finale Mondiale Ferrari dedicata alla Coppa Shell AM che andrà in scena domani alle ore 9:00 sul tracciato del Mugello, la casa del Cavallino Rampante.

Il pilota giapponese è stato protagonista di un incidente di una certa portata nel corso della Superpole dedicata alla sua classe, provocando una bandiera rossa che ha bloccato il turno per diversi minuti con lo scopo di permettere ai commissari di soccorrere il pilota (uscito dalla vettura con le proprie gambe) e spostare la vettura incidentata.

Una volta arrivata nel paddock, la 488 Challenge Evo di Isozaki è stata ritenuta troppo danneggiata per poter essere riparata in tempo in vista della gara di domattina. Per questo Isozaki correrà domani con un muletto.

L'impiego della vettura di riserva, però, ha un prezzo sportivo da pagare. Dovrà infatti perdere 5 posizioni in griglia di partenza. Questo, in virtù del sesto posto ottenuto nella Superpole di oggi, lo porterà a scattare dall'11esima posizione della prima delle tre Finali Mondiali previste per domani.