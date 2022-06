Ferrari Challenge | Doppiette per Pin e Ziemian a Budapest

Carica lettore audio

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe ha affrontato il suo terzo appuntamento, nell’anno della sua trentesima edizione, con quattro gare avvincenti e combattute sul tracciato dell’Hungaroring.

GARA 1

Nella prima giornata del terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe che si disputa sul tracciato dell’Hungaroring arriva la terza vittoria stagionale per Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli, risultato che le permette di guadagnare punti preziosi e allungare nella classifica generale.

Tra gli Am, Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST) prosegue la striscia di successi consecutivi e arriva a quota cinque in questa edizione dei 30 anni del monomarca di Maranello.

Nella Coppa Shell Roman Ziemian (FML – D2P) trasforma la pole in trionfo, mentre tra gli Am prima affermazione per Maurizio Pitorri (CDP – Best Lap).

Trofeo Pirelli

È Doriane Pin a salire sul gradino più alto del podio grazie ad un’ottima partenza che le permette di scavalcare il poleman John Wartique (FML – D2P) e di creare un vantaggio rassicurante per vincere con tranquillità.

Al terzo posto si classifica Josef Král (Scuderia Praha) abile nell’avere la meglio nello spunto al via su Eliseo Donno (CDP – Best Lap), sopravanzato anche da Luka Nurmi (Formula Racing).

Il finlandese difende fino all’ultimo metro la quarta posizione assoluta, insidiato per tutti i 30 minuti da Ange Barde che è risultato poi vincitore tra gli Am davanti a Marco Pulcini (Al Tayer Motors).

Sull’ultimo gradino del podio della classe sale Christian Brunsborg (Formula Racing) che precede Arno Dahlmeyer (Scuderia Niki – Iron Lynx). Entrambi hanno approfittato di un errore di David Gostner (CDP – MP Racing) arrivato lungo alla curva 1 mentre occupava il terzo posto.

Uscito subito di scena Nicolò Rosi (Kessel Racing), nonostante il terzo posto in qualifica, messo fuori causa da un contatto nel corso del primo giro.

Coppa Shell

Secondo sigillo stagionale per Roman Ziemian che conquista il successo al termine di una prova condizionata da un incidente alla prima curva che ha innescato l’ingresso della Safety Car e l’uscita di scena di probabili protagonisti come Joakim Olander (Scuderia Autoropa), Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport), Fons Scheltema (Kessel Racing), Christian Herdt-Wipper (Saggio München) e Peter Christensen (Formula Racing).

Alla ripartenza Ziemian è bravo a riconfermarsi in testa alla corsa, posizione che mantiene fino alla bandiera a scacchi, anticipando Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) e Franz Engstler (Scuderia GT), nonostante il forcing finale del tedesco per cercare di superare il leader della classifica.

Tra gli Am, prima vittoria nel Ferrari Challenge per Maurizio Pitorri che trionfa davanti a Tommy Lindroth (Baron Motorsport) e ad Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing), con quest’ultimo bravo ad avere la meglio di Martinus Richter (Mertel Motorsport Racing) al termine di un bel duello.

GARA 2

Nella seconda prova del fine settimana si confermano Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli e Roman Ziemian (FML – D2P) nella Coppa Shell.

Nel Trofeo Pirelli Am prima affermazione nel 2022 per Nicolò Rosi (Kessel Racing), mentre nella Coppa Shell Am primo sigillo di Herdt-Wipper (Saggio München), appena entrato nella classe.

Trofeo Pirelli

Il round ungherese è sicuramente favorevole a Doriane Pin che, grazie a due vittorie, riesce a incrementare il proprio vantaggio in classifica nei confronti del più diretto inseguitore John Wartique (FML – D2P), il quale chiude in seconda posizione una corsa condizionata dall’incidente alla prima curva che ha provocato l’ingresso della Safety Car.

Nel contatto sono coinvolti numerosi piloti e a farne maggiormente le spese sono Eliseo Donno (CDP – Best Lap) e David Gostner (CDP – MP Racing), entrambi costretti al ritiro. Alla ripartenza, Pin non si lascia sorprendere dal belga ed imprime il forcing decisivo che le permette di tagliare il traguardo in prima posizione con un discreto margine su Wartique.

Terza piazza per Luka Nurmi (Formula Racing), mentre finisce ai piedi del podio Josef Král (Scuderia Praha).

Tra gli Am, vince in rimonta Nicolò Rosi che approfitta di un errore di Marco Pulcini (Al Tayer Motors) mentre era al comando, per portarsi in prima posizione e mantenerla fino alla bandiera a scacchi. Sull’ultimo gradino del podio sale Alessandro Cozzi (Formula Racing).

Fuori dalla lotta di vertice il leader della classe, Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB FAST), che dopo aver perso posizioni a causa dell’incidente iniziale, ha poi scontato un drive-through per partenza anticipata, terminando in quinta posizione.

Coppa Shell

Grazie ad una gara condotta sempre in testa dalla pole al traguardo, Romain Ziemian chiude il weekend magiaro con una splendida doppietta. Il suo successo non è mai stato in discussione, neanche quando alcuni doppiaggi hanno rallentato la sua fuga.

Alle sue spalle gli inseguitori non sono riusciti ad avvicinarlo e Franz Engstler (Scuderia GT), bravo a guadagnare due posizioni in partenza, deve accontentarsi del secondo posto.

Terza piazza per Manuela Gostner (CDP – MP Racing) che, scattata dalla quinta posizione in griglia, è brava a superare Axel Sartingen (Lueg Sportivo – Herter Racing) e quindi nel finale Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport).

La gara della Coppa Shell Am è ricca di colpi di scena, fin dalle prime battute, con Christian Herdt-Wipper che, scattato dalla pole, perde il comando a favore di Henrik Kamstrup (Formula Racing) il quale, sfortunatamente, poco dopo è costretto a rientrare ai box e ritirarsi.

Ripresa la testa del gruppo, Herdt-Wipper prosegue la propria marcia spedito verso la vittoria, mentre alle sue spalle accade un po’ di tutto tra contatti, ritiri e penalità.

Alla fine, a salire sul podio insieme al tedesco sono Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing), secondo, e Tommy Lindroth (Baron Motorsport), terzo, bravo a superare Andreas König nelle ultime tornate.

Classifiche Trofeo Pirelli

Doriane Pin si porta a 91 punti, aumentando a 15 il vantaggio nei confronti di John Wartique. Tra gli Am Ange Barde resta ancora saldamente al comando della classifica generale, a quota 92, davanti a Marco Pulcini di 31 punti.

Classifiche Coppa Shell

Franz Engstler diventa il nuovo leader della graduatoria con 2 punti di margine nei confronti di Axel Sartingen e 6 su Roman Ziemian. Avvicendamento anche tra gli Am con Alexander Nussbaumer ora al comando con 14 lunghezze di vantaggio nei confronti di Joakim Olander e 15 su Peter Christensen.

Prossimo appuntamento

Il quarto round del Ferrari Challenge Europe è in programma dal 22 al 24 luglio sul tracciato tedesco di Hockenheim in concomitanza con i Ferrari Racing Days.