Ferrari Challenge | Pin ed Engstler dominano Gara 1 ad Hockenheim

Carica lettore audio

La trentesima edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe fa tappa ad Hockenheim.

Nel suo quarto round stagionale registrando, dopo due prove combattute e ricche di colpi di scena sul difficile circuito tedesco, gli autoritari successi di Doriane Pin (Scuderia Niki – Iron Lynx) nel Trofeo Pirelli e di Franz Engstler (Scuderia GT) nella Coppa Shell. Nuovo trionfo nel Trofeo Pirelli Am per Ange Barde (SF Côte d’Azur Cannes – IB Fast), mentre Christian Herdt-Wipper (Saggio München) ha la meglio nella Coppa Shell Am.

Trofeo Pirelli

Preceduta dall’emozionante giro di pista della storica F430 Challenge, la gara si accende già in partenza con Luka Nurmi (Formula Racing) che prova a sorprendere Doriane Pin, partita dalla pole position.

La giovane francese si difende con determinazione e, ripresa la testa prima dell’ingresso della Safety Car a seguito di un incidente tra Marco Pulcini (Al Tayer Motors) e Thomas Neubauer (Charles Pozzi – Courage), entrambi costretti al ritiro, taglia per prima il traguardo, aggiungendo anche il punto supplementare per il miglior crono di giornata.

Alle sue spalle, sotto la bandiera a scacchi transita un combattivo Eliseo Donno (CDP – Best Lap), costretto però a cedere la seconda posizione a Luka Nurmi (Formula Racing), a seguito di una penalizzazione di 10 secondi per un contatto con Adrian Sutil (Gohm Motorsport), attardato a sua volta da una penalità per aver superato i limiti del tracciato.

Nel Trofeo Pirelli Am, Ange Barde porta a casa il settimo successo su otto gare e allunga ulteriormente in classifica generale, anche grazie al punto supplementare per il giro più veloce. Secondo podio consecutivo per Nicolò Rosi (Kessel Racing), abile a difendersi dal tentativo di recupero di Arno Dahlmeyer (Scuderia Niki – Iron Lynx). Sfida avvincente anche tra Alessandro Cozzi (Formula Racing) e Hanno Laskowsky (Riller & Schnauck – ZvO Racing) con quest’ultimo abile ad approfittare di un’incertezza dell’italiano e a precederlo al quarto posto.

Coppa Shell

Parla tedesco la Coppa Shell con la vittoria di Franz Engstler, che torna al successo dopo quello ottenuto nel primo round di Portimão.

Il pilota di casa, partito dalla pole position, impone un ritmo inavvicinabile per i suoi avversari, senza perdere la concentrazione nemmeno dopo l’ingresso della Safety Car, reso necessario dal contatto tra i piloti della Coppa Shell Am, Giuseppe Ramelli (Rossocorsa – Pellin Racing) e Martinus Richter (MERTEL Motorsport Racing).

Per Engstler anche il giro più veloce della giornata, unico pilota a scendere sotto la soglia dell’1’44”, che gli permette di allungare ulteriormente in classifica generale, dove ora vanta 9 punti di vantaggio su Axel Sartingen (Lueg Sportivo), terzo alle spalle anche di un sorprendente Alessandro Giovanelli (Rossocorsa), al suo debutto assoluto nel Ferrari Challenge.

Appena giù dal podio si piazza Thomas Gostner (CDP – MP Racing), davanti a Fons Scheltema (Kessel Racing) e a Manuela Gostner (CDP – MP Racing), penalizzata all’arrivo di cinque secondi per aver superato i limiti del tracciato. Sfortunata la prova di Roman Ziemian (FML – D2P), costretto a rientrare ai box nel corso dell’ultimo giro, lasciando la sua quarta piazza.

E’ tedesco il successo anche nella Coppa Shell Am, grazie a Christian Herdt-Wipper, che bissa la vittoria di Gara 2 a Budapest. In una gara caratterizzata da 71 sorpassi, al secondo posto si classifica Andreas König (Scuderia GT), capace di recuperare dieci posizioni rispetto alla griglia di partenza, e al terzo Alexander Nussbaumer (Gohm Motorsport – Herter Racing).

Penalizzato con un drive through, Joakim Olander (Scuderia Autoropa) tenta la rimonta, facendo registrare anche la miglior prestazione sul giro che gli vale un punto in classifica generale, ma senza andare oltre l’ottava piazza all’arrivo.

Le parole dal podio

Due prove combattute sul difficile circuito di Hockenheim hanno inaugurato il quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. Ecco i commenti dei protagonisti sul podio di Gara 1.

Luka Nurmi, secondo classificato Trofeo Pirelli: “Oggi ho avuto una buona partenza, dopodiché Doriane Pin mi ha sorpassato e, per molti giri, sono riuscito a starle davvero vicino. Successivamente, ho dovuto rallentare per gestire le gomme e rinunciare al tentativo di rimonta”.

Eliseo Donno, terzo classificato Trofeo Pirelli: “E’ un risultato davvero incredibile, visto che partivamo dalla settima posizione conquistata nelle qualifiche dove non siamo riusciti a fare un giro pulito. È un ottimo risultato e spero che sia il primo di una lunga serie”.

Nicolò Rosi, secondo posto Trofeo Pirelli Am: “Sono molto contento, è veramente entusiasmante. Speravo di fare una bella partenza e devo dire che le cose sono andate oltre le mie aspettative. Poi essere sul podio con Arno (Dahlmeyer) e con Ange (Barde) è sicuramente una bella esperienza”.

Arno Dahlmeyer, terzo posto Trofeo Pirelli Am: “Sono davvero felice, per me è una giornata speciale perché raggiungere il podio sul circuito di casa è fantastico. Tra l’altro, non solo siamo in Germania, il mio paese, ma siamo a 40 minuti da dove sono nato; qui ho la mia famiglia, insomma è un’emozione davvero speciale”.

Alessandro Giovanelli, secondo classificato Coppa Shell: “E’ stata la prima gara in assoluto nel Ferrari Challenge Europe e alla guida della Ferrari 488 Challenge Evo. Erano anni che ero in contatto con Andrea Zadra di Rossocorsa e finalmente ora sono qui. Oggi è stata un’esperienza meravigliosa sia dal punto di vista organizzativo di Ferrari, che del team, che mi ha sempre supportato. È stata una gara abbastanza dura sia per il caldo sia per la mia inesperienza nel guidare la vettura, che non è da sottovalutare. Ero molto timoroso ma è stato un ottimo inizio perché i colleghi sono esperti ed io, entrando in punta di piedi, ho cercato di fare il mio meglio. Sono stato aiutato dall’ingegnere Gianluca e da tutti i tecnici, a cui vanno i miei ringraziamenti. Vedremo come andrà domani”.

Axel Sartingen, terzo classificato Coppa Shell: “È stata una gara impegnativa. Fino all’entrata della Safety Car non sono riuscito a raggiungere Franz (Engstler), che è stato incredibilmente veloce. Ho cercato di mantenere il mio secondo posto ma ho commesso un errore e, in questa gara, anche un solo errore può compromettere il risultato finale. Infatti, ho perso terreno e la new entry Giovanelli mi ha raggiunto e superato. All’ultimo giro ero molto vicino, ma non sono comunque riuscito a riprendere la posizione persa. Senza quell’indecisione avrei concluso sicuramente la corsa al secondo posto. Domani sarà un’altra gara e vedremo cosa succederà”.

Andreas König, secondo posto Coppa Shell Am: “È stato un avvio impegnativo, con tante auto sulla griglia di partenza e sono felice di essere riuscito a tenermi fuori dai guai. Sono stato aiutato dalla fortuna e sono riuscito a superare un pò di avversari. Ho cercato di mantenere un ritmo costante, sfortunatamente non sono riuscito a conquistare il primo posto, ma va bene così. Vediamo cosa accadrà domani!”.

Alexander Nussbaumer, terzo posto Coppa Shell Am: “È stata una gara molto interessante. Purtroppo, nelle fasi iniziali sono finito nell’erba proprio mentre ero primo e quindi ho dovuto lavorare duramente per recuperare posizioni. Alla fine, devo dire di aver raggiunto abbastanza agilmente il terzo posto, ho avuto anche fortuna nel riuscire a superare alcuni avversari”.

Programma

La seconda giornata del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe ad Hockenheim replica domani lo stesso programma, con le qualifiche della Coppa Shell dalle ore 9.05 e gara alle 14.20, mentre le prove cronometrate del Trofeo Pirelli inizieranno alle 11.55 con semaforo verde alle 17.20.