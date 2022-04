Podcast F1 | Chinchero: "Ecco perché Max ha battuto la Ferrari" Verstappen in pole, ecco come ha fatto a battere la Ferrari di Leclerc. McLaren risorge in certe condizioni, ma è la Haas di un sontuoso Magnussen a stupire. Sprofondo Argento di Mercedes. Roberto Chinchero e Giacomo Rauli analizzano le Qualifiche del GP dell'Emilia Romagna 2022 di F1.