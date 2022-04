F1 | Leclerc: "Colpa mia, ho preso la decisione sbagliata"

Carica lettore audio

È stato il festival delle bandiere rosse, ma senza il simbolo del cavallino. Le qualifiche del Gran Premio dell’Emilia Romagna sono state pesantemente condizionate dalle numerose interruzioni dovute ad altrettante uscite di pista che hanno finito per giocare contro Charles Leclerc.

Il monegasco della Ferrari, dopo aver fatto vedere un ottimo passo sul bagnato in occasione delle FP1, aveva il potenziale per poter puntare alla terza pole stagionale ma gli eventi che hanno influenzato l’andamento della sessione hanno giocato a suo svantaggio.

Leclerc non è riuscito a sfruttare il potenziale della F1-75 e si è dovuto accontentare del secondo crono alle spalle di Max Verstappen, alla prima pole stagionale, con un gap dall’olandese di 779 millesimi.

Un ritardo importante, giustificato da Leclerc per un errore di valutazione che l’ha fatto apparire scuro in volto quando si è presentato ai microfoni per le interviste di rito.

“Sono deluso perché nel secondo giro ho preso la decisione di tenere le gomme nuove per fine sessione e quando è uscita la bandiera rossa tutto è stato compromesso. È colpa mia, anche se per cose che non potevo controllare”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

In casa Ferrari si sorride a metà. Da una parte c’è la consapevolezza della bontà del progetto 2022, dall’altra la delusione per una serie di eventi che hanno impedito al leader del campionato di potersi esprimere al meglio.

“Dovevamo mettere insieme tutto e per questo è frustrante, perché nel Q3, quando contava, ho preso la decisione sbagliata”.

Sicuramente partire dalla seconda posizione su un tracciato ostico per i sorpassi come quello di Imola non aiuta, ma il weekend del GP dell’Emilia Romagna è il primo della stagione dove la Formula 1 disputerà la Sprint Qualifying al sabato.

Leclerc è consapevole che tutto può ribaltarsi, specie considerando le previsioni meteo che indicano un tempo più clemente per i prossimi giorni quando in palio ci saranno punti pesanti per il campionato.

“Alla fine va bene così. Partire dal secondo posto non è un disastro e c’è ancora tutto in gioco. Domani e domenica daremo tutto. Sarebbe stato bello fare una pole oggi., ma è un weekend lungo e proveremo a mettere tutto insieme domani e dopodomani”.