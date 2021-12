F1 | Top 10 piloti 2021: Max in vetta, Sainz davanti a Leclerc

Video | Ceccarelli: "Alcuni piloti di F1 finiscono i GP senza... benzina!"

Una corretta alimentazione è fondamentale per un pilota di Formula 1. In questo nuovo video di Motorsport.com, in compagnia di Franco Nugnes, il Dott. Ricciardo Ceccarelli di Formula Medicine e il nutrizionista Lorenzo Raffo, scopriamo quando, quanto e come deve nutrirsi un pilota prima di scendere in pista.