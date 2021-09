F1, Sochi: cancellate le Libere 3 a causa del maltempo

La pioggia è caduta in maniera violenta per tutta la notte e nelle prime ore della mattinata di sabato ha inevitabilmente portato a delle modifiche del programma odierno, con la gara della Formula 2 prevista per le 10:30 locali che è già stata rinviata.

In un bollettino successivo, arrivato pochi minuti prima dell'inizio della terza sessione di prove libere della Formula 1, la FIA ha confermato che questa è stata annullata proprio a causa del maltempo.

"Avendo ricevuto una richiesta dal Direttore di Gara, in conformità con l'articolo 15.3 a) del Regolamento Sportivo di Formula 1, e gli articoli 11.9.3.m e 11.9.3.o del Codice Sportivo Internazionale della FIA, decidono, nell'interesse della sicurezza, di modificare il programma ufficiale cancellando la terza sessione di prove libere per cause di forza maggiore", spiega la nota della Federazione.

"Ai fini del regolamento e dei limiti di tempo associati, la Sessione di prove libere 3 sarà considerata come se avesse avuto luogo, tranne dove diversamente consigliato dal direttore di gara".

Ciò significa che la prossima opportunità per i piloti di F1 di scendere in pista sarà nelle qualifiche, che dovrebbero iniziare alle 15 locali, le 14 in Italia.

Il direttore di gara Michael Masi ha detto stamani che la priorità della giornata sarà quella di disputare almeno le qualifiche, visto che per il pomeriggio è previsto un leggero miglioramento delle condizioni.

"Stamane abbiamo visto che l'intensità della pioggia è variabile. Il nostro obiettivo è di valutare le condizioni in tempo reale, le previsioni indicano che la situazione attuale si dovrebbe protrarre fino alle 13:30, poi tenderà a migliorare. La priorità di giornata è ovviamente lo svolgimento delle qualifiche di Formula 1", ha detto Masi.

A differenza delle prove libere, le qualifiche possono essere ritardate in base al regolamento sportivo, ma Masi ha sottolineato che anche questa possibilità sarà vincolata anche alla luce a disposizione.

"Il fattore determinante sarà la luce. Il tramonto è intorno alle 18:15 locali, ma con condizioni meteorologiche come queste la luce diminuisce molto prima e dovremo valutare questo aspetto, che ci imporrà di fatto una deadline. Se andremo oltre questa, le qualifiche saranno posticipate a domenica mattina", ha concluso.