F1 | Sainz: "Pirelli 18" promosse. Vi spiego perché"

Pirelli lo aveva già annunciato diversi mesi fa: le gomme da 18 pollici destinate al Mondiale 2022 di Formula 1 avrebbero permesso ai piloti di poter spingere di più e di resistere meglio al surriscaldamento provocato dalla vicinanza di una monoposto a un'altra che le è davanti. Ed è stata di parola.

Nella prima tre giorni di test pre-stagionali 2022 di Formula 1, andata in scena la scorsa settimana al Montmelò di Barcellona, Hanno esordito non solo le nuove monoposto, ma anche le nuove gomme assieme a loro. Le mescole erano già state provate nel corso del 2021, ma mai assieme alle nuove monoposto.

Così i piloti hanno potuto capirne le caratteristiche in maniera più precisa. Gli obiettivi che Pirelli aveva riguardo le nuove coperture sembrano essere stati raggiunti. Ad affermarlo sono stati diversi piloti che hanno avuto modo di compiere tanti chilometri al Montmelò.

Tra questi Carlo Sainz Jr. Il pilota della Ferrari è entrato nello specifico della questione gomme, sebbene sia stato uno dei piloti che ha provato maggiormente le mescole C2 e C3, ovvero quelle che meglio si dovrebbero adattare alla pista catalana. Lo spagnolo ha sfruttato anche le C4, ma solo con asfalto umido, nel momento di cross-over, ossia il passaggio dalla pista bagnata alla traiettoria asciutta.

"Ho fatto un bel po' di test l'anno scorso. penso di aver fatto 3 o 4 giorni in totale con le nuove mescole e sembra che si adattino bene a questa nuova generazione di monoposto: Sembra che permettano almeno di spingere un po' di più rispetto a quelle che avevamo lo scorso anno".

"Rispetto agli anni passati forse accusano meno il surriscaldamento, un po' meno degrado. Sicuramente sono ancora gomme che accusano questi due fenomeni, ma ora lo fanno in maniera più graduale. Il lavoro fatto dalla Pirelli l'anno scorso e lo sviluppo che hanno fatto su queste gomme sembra stia iniziando a pagare".

Un altro aspetto che Sainz ha sottolineato riguardo le gomme da 18 pollici è il delta prestazionale di tempo tra le diverse mescole. A suo avviso il delta è aumentato rispetto agli anni passati.

"Sembra esserci un gap abbastanza grande tra le mescole. Negli ultimi anni spesso non è stato così. Ad esempio, tra C2, C3 e C4 il gap tra loro non era osì grande. Anzi, erano tutte molto vicine".

"A Barcellona, almeno con le condizioni invernali in cui abbiamo provato, il gap e il grip tra una mescola e l'altra sembra essere grande. Quindi, in questo senso, alcune differenze in più rispetto al 2021".

Anche Valtteri Bottas, nuovo pilota di Alfa Romeo, ha parlato delle gomme. Ha sottolineato come, rispetto ai test di Abu Dhabi fatti alla fine dell'anno passato, le nuove gomme abbiano avuto un graining decisamente inferiore.

"Devo dire che le cose sono andate un po' meglio di quanto mi aspettassi. Sulla base di quello che ho avvertito ai test di Abu Dhavi alla fine dello scorso anno, mi aspettavo di avere un graining maggiore. Invece qui il problema è stato minimo".

"Nella quantità limitata di giri che ho fatto a Barcellona, le gomme sono andate bene. Ma vedremo meglio in Bahrain quale comportamento avranno".

Alexander Albon, nuovo pilota della Williams, ha invece sottolineato come le temperature basse avute al Montmelò possano aver favorito il loro comportamento nel corso dei test.

"La finestra di utilizzo delle gomme sembra essere un po' più ampia, ma è difficile da dire. A Barcellona faceva freddo. E' bello in questo periodo dell'anno a Barcellona. Penso che vedremo davvero come andranno le gomme solo in Bahrain, una volta che le temperature saranno più alte. Ma per ora, quello che abbiamo visto, è stato abbastanza positivo".

Il pilota meno ottimista di tutti riguardo al comportamento delle gomme è stato Lance Stroll, pilota di Aston Martin Racing. "Da quello che ho sentito, nel luogo periodo di utilizzo le gomme si surriscalderanno, avranno degrado. Queste sono cose che le gomme degli anni precedenti facevano già".