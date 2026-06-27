F1 | Russell beffa tutti (con Max a muro) e si prende la pole in Austria davanti alle Ferrari

Dalla lotteria delle qualifiche del Gran Premio d'Austria 2026 di Formula 1 è uscito il 63, il numero di George Russell. Quando ormai tutti sembravano certi della pole di Charles Leclerc e della prima fila interamente Ferrari, il pilota britannico della Mercedes ha firmato un grande giro e si è preso la pole con il tempo di 1'06"113.

Pochi istanti prima che Russell facesse la pole, Max Verstappen è finito a muro mentre era intento a dare la caccia alla pole, in quel momento nelle mani di Leclerc. Nel tratto di pista è uscita la bandiera gialla e diversi piloti - tra cui Andrea Kimi Antonelli - hanno alzato il piede, di fatto annullando il loro giro.

Russell, che stava ancora compiendo il suo giro, è transitato nel tratto dell'incidente con la bandiera gialla che è stata tolta proprio nel momento del suo passaggio. George ha alzato anche il piede, come prevede il regolamento. I commissari, infatti, dopo avere analizzato il fatto hanno confermato la pole di Russell.

Per George un ottimo risultato, perché partirà davanti a tutti e Andrea Kimi Antonelli scatterà invece dalla quarta posizione, sebbene avesse il potenziale di centrare la pole. Questa volta Russell è stato fortunato e Antonelli, invece, sfortunato, dunque la sfortuna ha colpito invece il suo avversario principale per il titolo.

Molto bene le Ferrari. Dopo un venerdì complesso, le Rosse hanno fatto un grande risultato con Leclerc secondo e Hamilton terzo. Un risultato che sembrava impossibile dopo le libere e che, invece, si è materializzato nel momento più caldo del fine settimana, almeno sino a ora. Merito al team di Maranello che ha portato diverse novità in Austria e merito dei piloti, bravi a fare qualcosa in più rispetto a ieri e nella giusta direzione.

Detto del quarto posto sfortunato di Antonelli, Max Verstappen scatterà quinto nonostante l'incidente all'ultimo passaggio. L'olandese sembrava in grado di lottare per la pole, ma l'incidente lo costringe a partire dalla terza fila accanto alla prima delle due deludenti McLaren, quella di Lando Norris.

Il campione del mondo in carica è sesto davanti a Oscar Piastri, mentre Isack Hadjar ha portato la seconda Red Bull RB22 all'ottavo posto davanti alle ancora ottime Racing Bulls. Liam Lawson ha colto il nono tempo, risultando più veloce del compagno di squadra Arvid Lindblad di 52 millesimi di secondo.

C'è un pizzico di delusione in casa Alpine, soprattutto dopo quanto fatto vedere nelle libere tra ieri e oggi e in Q1. Entrambe le A526 sono state eliminate al termine della Q2, con Pierre Gasly 11esimo per soli 40 millesimi da Max Verstappen (qualificatosi alla Q3 per un soffio, facendo un solo giro per avere poi 2 treni di Soft nuove in Q3). Franco Colapinto, invece, solo 16esimo. Poco, per il potenziale che la monoposto francese ha mostrato in questa parte di stagione. Va detto, però, che a più riprese è parso che le A526 fossero lontane da un bilanciamento ottimale, soprattutto in uscita curva.

Fuori anche entrambe le Audi, al pari delle Haas. Gabriel Bortoleto si è tolto lo sfizio di stare davanti a Nico Hulkenberg, ma questo non è bastato per qualificarsi alla Q3. Il brasiliano è 12esimo, mentre il tedesco 14esimo. Tra loro c'è la prima Haas, la VF-26 di Oliver Bearman. Il britannico ha fatto meglio di Esteban Ocon (solo 15esimo) di quasi 3 decimi di secondo. In una pista come il Red Bull Ring non è poco.

Grande beffa per Carlos Sainz, eliminato già in Q1 assieme al suo compagno di squadra Alexander Albon a causa di una sbavatura all'ultima curva del giro decisivo (un traverso in uscita). Per il team di Grove un risultato netto e tremendo: in questo fine settimana è il terzultimo team in griglia, davanti solo a Cadillac e Aston Martin e non è certo edificante, considerando che appena 6 mesi fa Williams ha chiuso al quinto posto nel Mondiale Costruttori.

A tal proposito, il team americano continua ad avvicinarsi al centro gruppo, sebbene lo stia facendo a piccoli passi. Sergio Perez e Valtteri Bottas - rispettivamente 19esimo e 20esimo - hanno chiuso con 85 millesimi di distacco l'uno dall'altro in favore del messicano, ma si sono messi alle spalle entrambe le Aston Martin di quasi 1 secondo. I miglioramenti continuano a essere lenti, ma progressivi. La strada sembra essere giusta.

Fernando Alonso ha fatto meglio di Lance Stroll di quasi mezzo secondo, chiudendo le qualifiche in penultima posizione. Il canadese completerà la griglia della gara di domani. E' però evidente come le AMR26 siano in questa condizione per la vistosa mancanza di aggiornamenti sia dal punto di vista della monoposto che da quello della power unit.