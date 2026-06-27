F1 | Antonelli beffato dalla bandiera gialla? Kimi: "No, è stato un mio errore di valutazione"

La pole position di George Russell ottenuta oggi al Red Bull Ring è destinata a far discutere, sebbene i dati e la concatenazione di eventi diano ragione al pilota britannico che ha meritato il risultato ottenuto.

Russell, giunto nel punto dell'incidente di Max Verstappen - finito a muro al suo ultimo tentativo della Q3 - ha alzato il piede quel tanto che bastava da restare all'interno del regolamento e, grazie a un ultimo settore eccellente, prendesi la pole position del Gran Premio d'Austria.

In un primo momento sembrava lecito anche pensare alla sfortuna capitata a piloti arrivati vicini al punto dell'incidente prima di Russell. Tra questi anche Andrea Kimi Antonelli.

Il bolognese della Mercedes era un serio candidato alla pole, forte di un ultimo settore sino a quel momento impareggiabile per chiunque. Vista la bandiera gialla e udito il messaggio radio "Yellow, yellow. Yellow, yellow" da parte di Peter "Bono" Bonnington, Kimi ha abortito il suo giro, quando invece avrebbe potuto imitare quanto fatto da Russell e concludere il suo giro veloce.

A confermare questa lettura è stato lo stesso Antonelli. Kimi, arrivato nella media zone del Red Bull Ring, ha ammesso di avere sbagliato lui durante l'intervista rilasciata a Sky Sport F1.

"Ho fatto un errore. Non so perché, ma in quel momento (con Verstappen a muro da poco, ndr) ho pensato che ci fosse una doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro. Invece era solo singola. Peccato, però è tutta esperienza".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Sono arrabbiato con me stesso perché è stato un mio errore di valutazione. Purtroppo mi è costato la prima fila".

L'errore è stato fatto e sarà tutta esperienza per il leader del Mondiale. Ma ora deve essere messo tutto alle spalle, perché la gara è domani e i punti saranno assegnati in gara.

Antonelli e il suo team hanno impostato l'assetto proprio in vista dell'evento che più conta nel corso di un fine settimana di gara, ossia il GP. Certo, non sarà facile puntare alla vittoria. Davanti a lui non ci sarà solo Russell, ma anche le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Le Rosse si sono rivelate ostiche a Barcellona (Hamilton ha interrotto il digiuno di successi del team di Maranello che durava da quasi 2 anni) e anche in Austria potrebbero dire la loro dopo gli aggiornamenti che hanno portato in terra austriaca.

"Non sarà facile vincere, perché partirò quarto dietro le due Ferrari. Non sarà semplice ma il passo è buono. E anche con il set up abbiamo deciso di prendere una direzione più verso la gara, per fare bene soprattutto lì".

"Però devo dire che in qualifica, nella seconda parte, non sono stato granché", ha concluso il 19enne di Bologna.