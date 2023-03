F1 | Porsche, niente da fare: ingresso in F1 accantonato

Carica lettore audio

Per diversi mesi Porsche ha cullato il sogno di poter entrare in Formula 1 a partire dal 2026, ma ora sembra che il progetto - inizialmente molto ambizioso - si sia sgonfiato mese dopo mese, sino ad arrivare al capolinea.

Stando a quanto appreso dai nostri colleghi di Motorsport-Total.com, la Casa automobilistica di Stoccarda ha deciso di mettere da parte gli sforzi per entrare nella massima serie a ruote scoperte del Motorsport.

Dal ritiro di Fritz Enzinger avvenuto nel dicembre dell'anno scorso - Enzinger era considerato la forza trainante del progetto Porsche in Formula 1 - l'argomento Circus iridato è passato sempre più in secondo piano.

A settembre 2022, in seguito alla rottura delle trattative con Red Bull, la linea ufficiale di Porsche era che la F1 sarebbe rimasta una serie attraente e che sarebbe stata ancora monitorata dalla stessa Casa tedesca.

Da allora si sono susseguite una serie di voci che hanno coinvolto la Williams, addirittura Andretti, senza contare una possibile avventura tutta targata Weissach per poter occupare uno dei due posti in griglia messi a disposizione della FIA. Queste, però, non hanno trovato alcun fondamento e dopo l'accordo saltato tra Porsche e Red Bull, il programma della Casa tedesca si è affievolito.

"Il motorsport sarà sempre al centro dell'identità del nostro marchio. La Formula 1 rimane una serie interessante per noi". Ma "per i prossimi anni", l'azienda si concentrerà sulle corse nel WEC e nell'IMSA, oltre che nel campionato mondiale di Formula E. "Lì vogliamo lottare per la vittoria del campionato mondiale di Formula E". "Vogliamo lottare per le vittorie assolute. È la nostra tradizione e il nostro obiettivo principale".

Queste dichiarazioni di Porsche fanno capire come la Formula 1 rimanga certamente una categoria intrigante, una serie che la Casa potrebbe ancora prendere in considerazione. Ma poi ecco la frase legata alla Formula E, che sembra tornata al centro dell'attenzione di Porsche. Ed è proprio questo che sembra svelare l'aver accantonato le mire di un ingresso in Formula 1.

Ed è proprio quest'ultima la strada più accreditata per quanto riguarda Porsche. Secondo le informazioni raccolte da Motorsport.com tutte le persone che sotto la guida di Fritz Enzinger erano incaricate di portare avanti i preparativi per l'ingresso in Formula 1 di Porsche sono stati successivamente riassegnati ad altri compiti all'interno del gruppo. Ciò chiarisce come, nel corso dei prossimi anni, Porsche difficilmente prenderà parte al Mondiale di Formula 1.

Se la Formula 1 è attualmente un capitolo chiuso per Porsche, non lo è invece la possibilità di collaborare con uno dei marchi che prendono parte al Circus iridato. Si tratta di McLaren Automotive.

La sezione dedicata al prodotto della Casa di Woking ha da poco appuntato Michael Leiters come nuovo amministratore delegato. Si tratta dell'ex chief technology officer della Ferrari, ma che per 13 anni ha anche ricoperto un ruolo in Porsche (lavorando, per altro, al progetto Cayenne).

L'idea di acquisire una partecipazione in McLaren, sfruttando la magia dei marchi Porsche e McLaren per sviluppare edizioni speciali comuni e un SUV, piaceva ad alcune delle persone coinvolte, ma alla fine è stata respinta. La scuderia di Formula 1 non sarebbe stata comunque al centro di un simile accordo, ma ovviamente si sarebbe adattata bene al concetto.

Nel frattempo, anche questi contatti si sono raffreddati e i tentativi di Porsche di entrare in Formula 1 sono definitivamente congelati. Di conseguenza, Audi rimane l'unico marchio del Gruppo Volkswagen che gareggerà nel 2026. L'azienda di Ingolstadt detiene già una partecipazione del 25% nel team Sauber e nel 2026 agirà come factory team Audi.

Tra l'altro, prima che Audi raggiungesse un accordo con Sauber, c'erano stati anche seri colloqui tra Audi e McLaren per l'acquisizione di quote del team. A quel tempo, la trattativa era stata avviata da Gerhard Berger. Egli ha confermato nell'agosto 2022, quando gli è stato chiesto da "Motorsport-Total.com": "Ho stabilito un contatto con la McLaren".

La famiglia reale del Bahrain, che detiene una partecipazione nel Gruppo McLaren attraverso il fondo sovrano Mumtalakat, ha messo Berger "in contatto affinché i due potessero parlare". Perché la McLaren sarebbe stata un candidato come partner dell'Audi in Formula 1". Alla fine, però, anche questi colloqui, durati mesi, non sono giunti a una conclusione.