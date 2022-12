F1 | Ocon: "Più rilassato con l'attuale gestione Alpine"

Carica lettore audio

Esteban Ocon afferma di essere "decisamente più rilassato" nel lavorare con l'attuale management dell'Alpine Formula 1, dopo i numerosi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni.



Il francese ha guidato gli sforzi dell'Alpine nel 2022, superando di poco il compagno di squadra Fernando Alonso, mentre il team ha conquistato il quarto posto nel campionato costruttori, finendo in testa alla classifica "degli altri".



Per il giovane pilota si è trattato della sua migliore stagione in F1, dopo essere tornato sulla griglia di partenza con la Renault nel 2020, prima che la squadra venisse ribattezzata Alpine l'anno successivo.



Oltre a passare attraverso nomi diversi, la squadra di Enstone ha visto anche una serie di cambi di gestione negli ultimi anni.



L'ex capo dell'Aston Martin Otmar Szafnauer ha assunto il ruolo di team principal a febbraio, sostituendo la precedente struttura che vedeva l'ex direttore esecutivo Marcin Budkowski e il direttore di gara Davide Brivio gestire congiuntamente la squadra giorno per giorno.



Szafnauer lavora alle dipendenze dell'amministratore delegato di Alpine Laurent Rossi e del responsabile generale del Gruppo Renault Luca de Meo, offrendo una struttura che Ocon ritiene stia dando il meglio di sé.



"Sono arrivato a Enstone per la prima volta nel 2010, quindi 12 anni fa, ed è pazzesco, ho visto molti cambiamenti", ha detto Ocon a Motorsport.com.



"Ovviamente ci siamo sistemati per un lungo periodo, il che è una bella sensazione. Abbiamo una grande leadership con Otmar, Laurent e Luca. Penso che sia una squadra fantastica.



"Ci stanno dando una pressione positiva. Non si tratta di una pressione negativa, altrimenti sarebbe finita. È completamente diverso. È la passione delle corse, del motorsport".



"Da quando sono arrivati Laurent, Luca e Otmar, mi sento decisamente più rilassato e mi sento bene. Ecco perché dovrei essere super tranquillo".



Ocon ha ottenuto la sua prima vittoria in F1 nel Gran Premio d'Ungheria dello scorso anno con Alpine e ha stipulato un contratto a lungo termine per rimanere con la scuderia francese almeno fino alla fine della stagione 2024.



Nel 2022 il team ha fatto un passo avanti nelle prestazioni e gode del sostegno della Renault, fattori che offrono ad Esteban una buona piattaforma stabile per il futuro.



Ocon ha detto che, anche se "tutto sembra bello sulla carta", c'è ancora bisogno di lavorare sodo e di garantire che Alpine possa raggiungere una posizione che le permetta di unirsi alla lotta in testa alla griglia di partenza della F1.



"Non ci siamo ancora, per questo dico di tenere i piedi per terra, continuare a lavorare e vedere dove ci porterà", ha detto Ocon.



"Ma è il mio obiettivo, sì, è quello che credo di poter fare. E conto sul lavoro che sto facendo. Ogni settimana sono in fabbrica a lavorare sodo.



"Una cosa che non voglio che accada è che quando finirò la mia carriera, non voglio avere rimpianti e dire che forse se avessi fatto questo, mi avrebbe portato in un posto più alto.



"Non è una cosa che voglio. Dipende tutto da me".