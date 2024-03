F1 | Melbourne, Libere 1: Norris davanti a Max. Leclerc quarto

McLaren parte nel migliore dei modi a Melbourne, sede del Gran Premio d'Australia e terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Lando Norris ha centrato il miglior tempo della prima sessione di prove libere fermando il cronometro in 1'18"564 ottenuto con gomme Soft, che in questo fine settimana sono le C5, le mescole più morbide realizzate dalla Pirelli per questa stagione.

Questo turno non ha regalato indicazioni precise, considerando che i primi 6 sono racchiusi in 78 millesimi di secondo, mentre i primi 10 in 3 decimi. Nessuno ha realmente fatto la differenza, ma se la McLaren ha avuto un sussulto, Max Verstappen ha già fatto capire di essere pronto per dare la caccia alla terza vittoria consecutiva.

Il tre volte iridato si è fermato a 18 millesimi dal crono di riferimento di Norris grazie a un ultimo tentativo con gomme Soft particolarmente efficace. In casa Red Bull bene anche Sergio Perez. Nonostante sia solo sesto, il suo ritardo dal britannico della McLaren è di 78 millesimi.

Le RB20, però, hanno mostrato a più riprese di non essere ancora perfette in termini di assetto. Max e Checo hanno perso il controllo delle loro monoposto a più riprese, anche se per pochi attimi e quasi mai in maniera pericolosa (a parte un passaggio forte su un cordolo dell'olandese).

Mercedes prova a farsi vedere nelle prime posizioni con George Russell terzo grazie a un ultimo tentativo che lo ha portato in terza piazza a 33 millesimi da Norris e più rapido di Charles Leclerc di soli 2 millesimi. Russell è risultato più veloce di Lewis Hamilton per tutto il turno, con il 7 volte iridato nono a 2 decimi dal crono di riferimento della sessione.

Per quanto riguarda la Ferrari, Leclerc è parso a suo agio sulla SF-24 sin dal primo giro, sebbene la Rossa perda tanto nel settore centrale rispetto alla Red Bull. Carlos Sainz, invece, ha approcciato questo turno di prove in maniera cauta. Nel corso delle ultime 2 settimane non si è allenato per via dell'operazione d'appendicite subita a Jeddah, dunque ha preferito non andare oltre il compito dato dal team, senza sforzare il suo fisico in maniera eccessiva. Il suo ottavo tempo lo colloca comunque a poco più di 1 decimo da Norris.

Racing Bulls era attesa a una risposta dopo un avvio di stagione non certo all'altezza delle aspettative e il quinto tempo di Yuki Tsunoda potrebbe essere il primo segnale importante. Daniel Ricciardo, invece, non è riuscito a sfruttare bene le gomme Soft e si è dovuto accontentare dell'11esimo tempo a poco meno di 7 decimi rispetto al compagno di squadra.

Buono il settimo tempo di un Lance Stroll in palla sin dai primi giri della sessione, ma Aston Martin ha praticamente perso un turno con Fernando Alonso a causa di un'escursione fuori pista che ha danneggiato il fondo della AMR24 numero 14. Fernando è rimasto ai box per metà della sessione, riuscendo a tornare in pista solo a un paio di minuti dalla bandiera a scacchi. Non è un caso che non sia andato oltre il 18esimo tempo.

Detto di Sainz e Hamilton, la Top 10 è stata completata da Oscar Piastri con la seconda McLaren, staccata di tre decimi e mezzo dalla MCL38 gemella.

A 20 minuti dal termine della sessione Alexander Albon - 12esimo alla fine - ha provocato la prima e unica bandiera rossa della sessione. Il pilota thailandese della Williams è finito contro il muro nei pressi di curva 8 andando a sbattere con il lato destro della sua FW46 all'interno, per poi essere sbalzato verso l'esterno della curva, impattando anche con il lato sinistro. Alex ha perso il controllo dopo un violento passaggio su un cordolo, lo stesso che aveva quasi tratto in inganno anche Max Verstappen qualche minuto prima.

Dopo i due impatti, Albon è rimasto fermo in pista con la macchina molto danneggiata e la direzione gara è stata costretta a esporre le bandiere rosse per permettere ai commissari di spostare la monoposto danneggiata e ripulire la pista dai numerosi detriti sparsi per l'asfalto nel tratto dell'incidente.

Kevin Magnussen si è tolto lo sfizio di risultare più veloce di Nico Hulkenberg chiudendo 13esimo, mentre il tedesco è 16esimo dietro alla prima Alpine, quella di Esteban Ocon, e alla seconda Williams affidata a Logan Sargeant. Pierre Gasly fatica a prendere confidenza con la A524 ed è 17esimo davanti ad Alonso e alle due Sauber di GuanYu Zhou e Valtteri Bottas. Se sui social la coppia piloti del team svizzero sta dando grandi soddisfazioni per l'estro dei contenuti, la stessa cosa non è possibile dirla per i risultati in pista.