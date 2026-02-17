F1 | McLaren e Lego presentano il modello Technic della MCL39
La vettura Campione del Mondo 2025 è stata riprodotta in 1675 pezzi in scala 1:8 e sarà disponibile dal 1° marzo al prezzo di 229,99€, ma già prenotabile ora.
La Lego ha presentato oggi il nuovo set della linea Technic dedicato alla McLaren MCL39 Campione del Mondo di F1 2025.
Si tratta di un entusiasmante modello in scala 1:8 progettato per adulti e appassionati di sport motoristici, ispirato alla monoposto che ha conquistato sia il Mondiale Costruttori che quello piloti-
Questo set Lego Technic da 1.675 pezzi invita gli appassionati a costruire una vera icona degli sport motoristici moderni. Ogni fase della costruzione rispecchia la vera ingegneria che ha portato il McLaren Mastercard Formula 1 Team sul gradino più alto del podio, compresi lo sterzo, le sospensioni, il cambio e il differenziale funzionanti.
Il motore V6 dettagliato è visibile quando si rimuove il cofano e questa meticolosa riproduzione offre un'esperienza stimolante e profondamente gratificante dal primo mattoncino all'ultimo clic.
Una nuova caratteristica distintiva della costruzione Lego Technic è il sistema DRS funzionante nell'alettone posteriore. Questo si attiva quando si rimuove il cofano motore e si passa alla marcia più alta, dimostrando un meccanismo autentico e dinamico.
Per celebrare il lancio, Lego Group ha portato a termine una missione segreta e minuziosa: durante la notte, i modelli Lego Technic MCL39 F1 sono stati segretamente collocati in tutto il McLaren Technology Centre (MTC), sorprendendo i membri del team al loro arrivo al lavoro. Questa anteprima esclusiva e mondiale ha catturato le reazioni genuine dei membri del team mentre esploravano il nuovo modello Technic e le sue caratteristiche innovative, regalando un momento di gioia giocosa al cuore della McLaren Racing.
Ogni aspetto del set, dalla sua iconica livrea alle intricate funzioni meccaniche, riflette la precisione e l'eccellenza ingegneristica del team vincitore del campionato mondiale, consentendo agli appassionati di costruire ed esporre con orgoglio un pezzo di storia delle corse.
“Dare vita a questa vettura da podio sotto forma di mattoncini significava tradurre la vera ingegneria vincente in una costruzione che i fan potessero effettivamente toccare con mano. Insieme allo sterzo, alle sospensioni e alla livrea dettagliata, è un modo pratico per esplorare come le prestazioni prendono vita nella MCL39”, ha affermato Andreas Jensen, Model Designer di Lego Technic.
Piers Thynne, Chief Operating Officer di McLaren F1, aggiunge: “Siamo entusiasti di trasmettere ai fan l'emozione della stagione vincente della McLaren attraverso questo dettagliato modello Lego Technic. Questa collaborazione celebra l'innovazione e l'eccellenza ingegneristica che contraddistinguono entrambi i nostri marchi, invitando i fan di tutte le età a provare l'emozione della Formula 1 in modo davvero pratico”.
Il set Lego Technic MCL39 F1 (numero 42228) sarà disponibile in negozio dal 1° marzo, ma è già fattibile la prenotazione a partire da oggi sul sito ufficiale, al prezzo di lancio di €229,99.
