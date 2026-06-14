F1 | Hamilton: "Ora capisco cosa vuol dire vincere con la Ferrari. Il titolo? Non è finita qui"

La Ferrari ha interrotto la striscia di gare senza vittorie e lo ha fatto con un vero capolavoro di strategia con Lewis Hamilton, senza però dimenticare il grande lavoro fatto a Maranello nel corso degli ultimi mesi nel mettere a punto novità che, almeno a Barcellona, hanno funzionato molto bene.

Le SF-26 erano arrivate al Montmelò e sembrava dovessero essere sparring partner delle scuderie motorizzate Mercedes. invece sin dalle Libere 1 è stato chiaro come le Rosse potessero dire la loro. Per cosa non era chiaro, ma tra ieri oggi lo è stato: la Ferrari poteva vincere e alla fine ce l'ha fatta, battendo tutti su strategia, decisioni e anche prestazioni.

Lewis Hamilton torna a vincere a distanza di quasi 2 anni dall'ultima volta (Gran Premio del Belgio 2024) e si è tolto la soddisfazione di trionfare per la prima volta in una gara domenicale con la tuta del Cavallino Rampante, portando a 105 le sue vittorie complessive in Formula 1.

"Sono arrivato anche grazie a Vasseur che mi ha voluto fortemente, ma nella prima stagione ho passato un'annata impossibile. Però non abbiamo mai perso la pseranza. Il team mi ha tenuto su di morale, abbiamo apportato cambiamenti e abbiamo raggiunto ciò che sognavamo", ha detto Hamilton al termine della gara, con mente calda e tanta emozione in corpo.

"Le mie vittorie sono tutte speciali, a modo loro. Ma questa è davvero qualcosa di unico. Guardavo la Ferrari vincere tante gare quando ero piccolo, la guardavo in tv. Poi quando sono cresciuto e correvo, la guardavo vincere ancora ma dagli schermi, chiedendomi cosa volesse dire vincere con questa macchina ed è finalmente arrivato quel giorno".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ringrazio Vasseur e tutti i ragazzi del team, la meritano tutti. Sono grato a loro. Spero che sia la prima di tante. Oggi abbiamo fatto tutto perfettamente, dai pit stop, alla strategia. Forza Ferrari".

Hamilton è tornato a ringraziare il team, sottolineando come le novità portate per la SF-26 lo abbiano aiutato a entrare ancora più in sintonia con la macchina. Per parlare di lotta per il titolo è troppo presto, ma Lewis ha affermato che il team non si fermerà certo dopo questa vittoria.

"Penso che con il lavoro ho ritrovato il feeling. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Poi il team è stato bravo a portare tante novità che mi hanno permesso di ritrovare la fiducia. Ho sempre avuto fiducia in loro, nelle loro decisioni. Abbiamo iniziato questo viaggio insieme e sono molto felice. Adoro nel fare quello che faccio e non c'è emozione più bella che correre in una Formula 1".

"Ci prendiamo questo risultato, la strada è lunga e la Mercedes è ancora molto forte. Noi continuiamo a lavorare e cerchiamo di ridurre il divario da loro. Ma non è finita qui di sicuro".