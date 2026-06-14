F1 | Hamilton da sogno: vince la prima gara con la Ferrari a Barcellona davanti a Russell. Antonelli ritirato

Il 14 giugno 2026 sarà una di quelle date destinate a rimanere nella memoria, una di quelle che tra vent’anni avranno un sapore ancora più speciale. Alla sua trentunesima gara con i colori del Cavallino, Lewis Hamilton ha conquistato la sua prima vittoria in gara con la Ferrari, fatta eccezione per la sprint della Cina della passata stagione, firmando un successo costruito su un ottimo passo e una strategia diversa rispetto alle Mercedes.

La Scuderia di Maranello, unica a presentarsi qui con un pacchetto consistente di novità tecniche, aveva in realtà scelto di impostare la gara sulle tre soste, una strategia decisamente più aggressiva rispetto alla Mercedes, rimasta invece su due pit stop. La corsa ha però preso una piega diversa quando l’Aston Martin di Fernando Alonso si è fermata sull’erba in curva 9, rendendo necessaria una VSC per rimuovere la vettura.

Hamilton, in realtà, era già pienamente in corsa per la vittoria, anche perché George Russell e Andrea Kimi Antonelli avevano perso tempo prezioso nel loro duello interno per il comando. L’ingresso della Virtual Safety Car ha però dato una spinta decisiva al britannico della Ferrari, permettendogli di effettuare il pit stop e rientrare comunque davanti, consolidando così la sua posizione nella fase centrale della gara.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

È vero che il delta di vita di gomma si sarebbe ridotto rispetto al piano originario, ma Hamilton avrebbe comunque avuto la track position e anche cinque giri in meno sugli pneumatici rispetto alle Mercedes, le quali si erano fermate pochi passaggi prima. Da quel momento in poi è stato comunque un assolo di Hamilton, perché il Ferrarista ha continuato ad allungare prendendo margine.

Russell, infatti, non è mai riuscito a tenere il ritmo del connazionale, continuando a perdere decimi su decimi fino a chiudere con quasi venti secondi di ritardo sotto la bandiera a scacchi. Più che guardare avanti, il britannico ha dovuto però pensare a difendersi, perché già nel secondo stint era chiaro che Andrea Kimi Antonelli disponesse di un passo superiore rispetto al compagno di squadra.

Già nel secondo stint i due si erano affrontati, con Russell capace di restare davanti ma al prezzo di quei secondi preziosi che avrebbero poi permesso a Hamilton di rientrare in testa al momento del pit stop. Il duello si è riproposto anche nell’ultimo stint, con Antonelli che, dopo diversi tentativi, è riuscito a trovare il sorpasso decisivo e a salire in seconda posizione, almeno fino a quando un problema sulla sua vettura non lo ha costretto a parcheggiare a meno di cinque giri dal traguardo.

Ad approfittarne è stato così proprio Russell, che ha riconquistato il secondo posto alle spalle di Hamilton, mentre a ereditare il terzo gradino di un podio tutto britannico è stato Lando Norris, autore di una gara sempre in scia ai primi senza però avere, fino al ritiro di Antonelli, l’occasione concreta per inserirsi nella lotta. Resta comunque un risultato importante per il britannico della McLaren, che arrivava da due ritiri consecutivi causati da differenti problemi tecnici.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Chiude al quarto posto Max Verstappen, anche lui su una strategia a tre soste, davanti a Oscar Piastri, quinto ma mai davvero in partita sin dai primi giri, quando aveva subito evidenziato un degrado gomme piuttosto marcato. Sesto posto per Isack Hadjar con l’altra Red Bull, autore di una rimonta solida dopo aver perso diverse posizioni allo start a causa di uno scatto non perfetto.

Chiudono in zona punti entrambe le Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto, che rimedia­no così nel migliore dei modi a un fine settimana iniziato nel peggiore dei modi, con una vettura che nei primi giorni non dava alcuna fiducia ai piloti, in particolare in fase di frenata. Sulla lunga distanza, invece, sono emerse le qualità della A526, capace di portare a casa un altro doppio piazzamento prezioso per la classifica.

Chiudono la top 10 le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, che centrano ancora una volta i punti con entrambe le vetture, esattamente come era accaduto a Monaco. Restano invece fuori dalla zona punti le due Audi, incapaci di concretizzare il potenziale mostrato tra venerdì e sabato: Nico Hulkenberg si è ritirato per un problema tecnico, mentre Gabriel Bortoleto ha chiuso undicesimo, primo degli esclusi.

Tra i ritirati, oltre ad Andrea Kimi Antonelli, c’è anche Charles Leclerc, che chiude così un weekend da archiviare il prima possibile dopo essere stato costretto a rientrare ai box per un problema tecnico che, negli ultimi giri, lo ha privato sia del servosterzo sia del brake‑by‑wire, rendendo impossibile proseguire.

