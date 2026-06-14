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F1 | Vasseur: "Non eravamo scarsi 2 gare fa, non siamo campioni del mondo oggi. Terremo lo stesso approccio di sempre"

Il team principal della Ferrari festeggia il successo a Barcellona, ma tiene i piedi ben saldi a terra. "E' un bel modo di iniziare la stagione europea, ma le cose cambieranno ogni 2-3 gare. Servirà portare altra prestazione nelle prossime gare", ha aggiunto.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Il volto disteso, ma concentrato. Il sorriso e gli occhi stretti, ma lo stesso modo di approcciare ciò che succede. La Ferrari ha appena vinto il GP di Barcellona grazie a una prova corale strepitosa del team e di Lewis Hamilton, ma Frédéric Vasseur guarda già avanti.

Il team principal della Ferrari si è presentato ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare il successo del Montmelò, mantenendo però sempre lo stesso approccio: piedi per terra e continuare a lavorare per migliorare la macchina con buona costanza.

"Non so se questa sia una giornata da sogno, ma è una gran giornata per il team, Lewis e i ragazzi in fabbrica", ha detto il manager francese della Ferrari. "Dobbiamo tenere a mente che stanno spingendo come pazzi e questo è il modo giusto per ripagarli. E' anche sicuramente un modo molto buono per lanciare la stagione europea. Abbiamo fatto un buon podio a Monaco e qui abbiamo vinto. Abbiamo dimostrato anche di avere il passo di lottare per la pole ieri".

"La cosa più importante non è cominciare a dire che siamo campioni del mondo. Non eravamo tremendo 2 settimane fa e non siamo certo i migliori oggi. Dobbiamo tenere un buon approccio nelle prossime gare, come oggi, massima concentrazione ai dettagli. Il nostro approccio non cambierà solo per il fatto che oggi siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Conosco il gruppo di lavoro che è a casa. So cosa stanno facendo. A volte il lavoro viene ricompensato, altre volte no. Ma dobbiamo lavorare sempre di squadra. Nei buoni giorni e ancora di più in quelle difficili. E lo abbiamo fatto anche negli ultimi mesi, quando non eravamo forti come oggi".

Se l'euforia è tutta concentrata sulla vittoria di Hamilton, va però analizzato il momento complesso che sta vivendo Charles Leclerc, Oggi il monegasco è stato costretto al ritiro a causa di un guasto al servosterzo quando mancavano pochi giri alla fine. L'aspetto positivo è però il feeling che il 28enne di Monte-Carlo sembra avere ritrovato con la monoposto.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Non è bello quando non finisci la gara, ma oggi non è stata colpa sua. E' stato un problema d'affidabilità. L'aspetto positivo è che Charles aveva un bel passo, aveva molta più confidenza rispetto a ieri. Ma anche ieri aveva passo e penso che sarebbe stato in grado di lottare per la pole position. Il passo che aveva a inizio gara era molto forte, stava rimontando. Questo è stato un fine settimana molto positivo rispetto al Canada, dove invece era andato in difficoltà con la vettura. Aveva poca fiducia. Questa volta invece la confidenza l'aveva davvero".

Di solito si dice che chi riesce a vincere a Barcellona abbia poi la migliore monoposto della stagione. Vasseur ha preferito allontanare questa diceria, spiegando per quale motivo non sia così e cosa dovrà fare la Ferrari per continuare a fare bene nel prosieguo della stagione.

"Negli ultimi 25 anni è stato vero che chi vinceva a Barcellona poi aveva la monoposto migliore della stagione. Non credo però che quest'anno sia il caso. Perché questa stagione le prestazioni saranno determinate da come saranno evolute le monoposto e penso che i valori continueranno a cambiare ogni 2-3 gare. Meglio avere una macchina buona oggi rispetto a una che non va, ma l'importante è riuscire ad aggiungere prestazione per i prossimi eventi".

Per concludere, non poteva mancare un commento alle parole di Toto Wolff, che a fine gara ha indicato la Ferrari come la rivale della Mercedes per il titolo.

"Toto dice che per il titolo sarà una sfida tra Ferrari e Mercedes? E' perché vuole avere l'ADUO... (ride, ndr). Siamo vicini, ma è la cosa classica che dobbiamo evitare. Dobbiamo dare ai piloti la macchina migliore senza pensare alle aspettative. Si deve badare a una gara alla volta". 

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