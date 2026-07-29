F1 | Ferrari: proseguono i test al banco per confermare l'affidabilità del motore ADUO2

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L'ultima settimana di lavoro prima della chiusura estiva impegna la Gestione Sportiva nella preparazione del GP d'Olanda dove ci saranno agggiornamenti della SF-26 alla pista olandese e del GP d'Italia dove debutterà la seconda versione evoluta dello 067/6.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Nella Gestione Sportiva sono giornate di lavoro intense: la sosta estiva per il Cavallino inizia all’inizio della prossima settimana per cui c’è fermento per preparare i prossimi due GP che arriveranno dopo le meritate vacanze.  

Sotto la lente ci sono il GP d’Olanda e quello d’Italia. Zandvoort è un’altra pista dove non ci sono lunghi rettilinei e dovrebbero emergere le qualità della Ferrari. Nessuno si azzarda di parlare di rossa favorita perché abbiamo visto come sono finiti i due appuntamenti in cui la SF-26 era attesa alla vittoria: un buco nell’acqua. In Ungheria, addirittura, Charles Leclerc, quarto, e Lewis Hamilton, quinto, non sono riusciti nemmeno a salire sul podio. 

In casa di Max Verstappen la Scuderia porterà qualche aggiornamento: non dovremmo rivedere l’ala ribaltabile con il “castello”, il triplo elemento che è stato montato al centro del profilo principale, laddove gli altri team hanno l’attuatore dell’aerodinamica mobile. La Ferrari ha potuto sfruttare questa soluzione, come aveva fatto la McLaren in occasione del GP di Monaco, unico appuntamento in cui l’uso dei flap attivi era stato vietato dalla FIA per il timore di raggiungere velocità massime troppo alte con la Straight Line Mode. 

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Foto di: AG Photo

Stando alle indiscrezioni ci sarà, quindi, un adattamento della SF-26 alle caratteristiche del tracciato, mentre è febbrile l’attività verso la delibera del motore ADUO2 che dovrebbe arrivare pronto in tempo per il debutto nel tempio della velocità. 

Sono ancora in corso i test di durata al banco per garantire che si raggiunga il target di affidabilità: l’aumento delle prestazioni non deve minimamente scalfire la durata dello 067/6. Gli ingegneri diretti da Enrico Gualtieri si giocano a Monza buona parte della stagione: non è un segreto che il secondo aggiornamento concesso dalla FIA al 6 cilindri turbo ha l’ambizione di ridurre in maniera sensibile la differenza di potenza dal Mercedes M17 E Performance, mantenendo la stessa vita delle unità precedenti. 

Enrico Gualtieri, direttore tecnico power unit Ferrari

Enrico Gualtieri, direttore tecnico power unit Ferrari

Foto di: Ferrari

Hamilton e Leclerc, finora, hanno smarcato tre motori, mentre in casa Mercedes sia Kimi Antonelli che George Russell hanno già punzonato le quattro unità concesse dal regolamento per l’annata 2026. Il Cavallino, quindi, può adottare il motore ADUO2 senza pagare penalità, mentre l’eventuale introduzione del propulsore della Stella con l’ADUO1 a Monza costerebbe ai due piloti di Brackley la prima penalità. 

Per il momento il ciclo di collaudi sulla nuova unità procede secondo i piani e l’aspettativa è di completare tutti i controlli prima della gara italiana. 

Ieri non è mancata anche l’attività in pista: a Fiorano ha girato Rafael Camara per un TPC (testing of previous car) utile ad allenare il giovane pilota brasiliano in vista del test con la Haas nel quale verrà messo a confronto con Leonardo Fornaroli, il campione in carica della F2 che la McLaren girerebbe al team americano per il 2027.  

 

 

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