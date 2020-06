F1 greatest team: è Moss il secondo pilota

Ronnie Peterson, Gerhard Berger, Rubens Barrichello, Valtteri Bottas e Stirling Moss. Cinque nomi di piloti, cinque storie molto diverse. Conduttori molto veloci che non hanno mai vinto un titolo mondiale. Tutti vantano dei prestigiosi secondi posti, alle spalle di compagni di squadra che avevano più diritti, se non titoli, per ambire alla corona iridata.

E siccome parliamo del secondo pilota nell’ambito del “The greatest F1 team” promosso da Motorsport Network, la scelta è stata tutt’altro che facile.

Nel video che pubblichiamo, Giorgio Piola, Roberto Chinchero e Franco Nugnes, i tre membri italiani della giuria di Motorsport Network fra i 18 giornalisti che avevano il diritto di voto, emerge una visione molto differenziata del ruolo del secondo pilota.

Alla fine è stato votato Sir Stirling Moss, anche se relegare il campione inglese al ruolo di gregario ci è parso molto limitativo per un talento che ha conquistato quattro secondi e tre terzi posti nel mondiale di F1, conquistando ben 16 vittorie in appena 66 GP.

Dopo aver definito alcuni ruoli del muretto dei box nella squadra ideale di F1, arriviamo alla pista. Stirling Moss si aggiunge alla lista già vitata che comprende: Ross Brawn direttore tecnico, Adrian Newey capo progettista, Stefano Domenicali direttore sportivo e Peter Bonnington ingegnere di pista.

Mancano ancora la prima guida e il team principal e poi il quadro di “The greatest F1 team” sarà completo. Voi cosa ne pensate di Moss seconda guida? Condividete la scelta o chi avreste scelto?