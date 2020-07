F1, GP Stiria: cancellate le Prove Libere 3

La Formula 1 si arrende alla pioggia. Il tanto atteso acquazzone è arrivato puntuale questa mattina e, dopo aver costretto la Direzione Gara del Red Bull Ring a interrompere Gara 1 della FIA Formula 3, non ha permesso alla Formula 1 disputare il terzo e ultimo turno di prove libere del GP di Stiria.

L'intensità della pioggia è aumentata ulteriormente dopo la Formula 3 e questo non ha permesso ai piloti di F1 di scendere in pista per affinare le monoposto prima delle eventuali Qualifiche.

Le previsioni meteo hanno messo in pericolo anche le Qualifiche di questo pomeriggio, che dovrebbero scattare alle ore 15:00 italiane con la Q1. Se le prove ufficiali dovessero essere annullate, saranno svolte domattina così come ha affermato il direttore di gara della F1, Michael Masi.

Qualora invece il meteo dovesse rendere impraticabile la pista anche nelle prime ore di luce della domenica, allora la griglia di partenza sarà delineata dalla classifica finale delle Prove Libere 2 andate in scena ieri pomeriggio.