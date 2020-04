GP Francia: Macron allunga il lockdown, gara in dubbio

Anche il Gran Premio di Francia, programmato il prossimo 28 giugno, sembra destinato ad aggiungersi alle altre nove gare del calendario Formula 1 2020 al momento ufficialmente rimandate (solo il Gran Premio di Monaco finora è stato cancellato).

Una conferma è arrivata ieri sera dal presidente francese Emmanuel Macron che in un discorso televisivo ha annunciato restrizioni agli eventi pubblici fino alla metà del mese di luglio.

Dopo il rinvio del Gran Premio del Canada, l’appuntamento francese è diventato il primo del calendario Formula 1 2020 a non aver ufficialmente subito rinvii o cancellazioni, ma le dichiarazioni di Macron sono state abbastanza chiare:

“I festival, ed in generale gli eventi che comportano grandi raduni di pubblico, non potranno essere programmati prima della metà del mese di luglio. La situazione nazionale sarà valutata nuovamente a metà maggio, quando aggiorneremo sulle prospettive di ripresa”.

Gli stessi piani di Liberty Media (esistono al momento diversi programmi di ripresa delle attività) prevedono come migliore ipotesi che l’evento inaugurale del Mondiale 2020 possa essere il Gran Premio d’Austria, in programma il prossimo 5 luglio.

A rendere lo svolgimento la tappa di Spielberg più probabile è anche la possibilità (se non ci fossero alternative) di gestire l’evento a porte chiuse, essendo l’impianto di proprietà della Red Bull. Una eventualità meno problematica rispetto ad altri eventi (dove i promoter non possono prescindere dagli incassi legati alla presenza in pista degli spettatori), ma solo se l’impianto decidesse di accollarsi le spese di organizzazione rinunciando alle entrare del pubblico. Uno scenario finanziariamente possibile, ma da non dare per scontato.

Macron disse che il blocco della Francia sarebbe stato prorogato fino all'11 maggio, dopodiché gli asili nido e le scuole primarie e secondarie sarebbero state riaperte progressivamente, mentre bar, ristoranti e cinema sarebbero rimasti chiusi. Non ci sarebbero festival estivi "prima di metà luglio".

La mossa sembra rendere impossibile organizzare un evento a cui hanno partecipato 135.000 persone l'anno scorso. La speranza attuale è che la stagione possa iniziare in Europa in estate, ed è possibile che almeno le prime gare possano essere tenute a porte chiuse.

Ross Brawn, amministratore delegato della F1, ha dichiarato la scorsa settimana che una stagione di campionato mondiale praticabile potrebbe svolgersi prima della fine dell'anno, anche se la prima gara non si è svolta fino ad ottobre. Ma ha aggiunto che la stagione potrebbe durare fino al gennaio 2021 per adattarsi a più gare.

La F1 si trova ad affrontare una grave carenza finanziaria a causa della mancanza di corse in quanto tutti e tre i suoi principali flussi di entrate sono minacciati: tasse per l'hosting di gare, diritti di trasmissione e entrate di sponsorizzazione.