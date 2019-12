Gomme 2020: C3 e C5 promosse, C2 e C4 bocciate

C’è molto di anomalo nella questione “gomme” che la Formula 1 dovrà definire il prossimo lunedì, data in cui arriverà il verdetto sulla generazione di pneumatici che sarà utilizzata nel prossimo mondiale.

Per prima cosa il timing, visto che la data del 9 dicembre coincide con il limite per la nomina delle mescole che verranno utilizzate in Australia e Bahrain, ovvero le prime due gare della prossima stagione. Oltre non si può andare.

In mancanza di una linea comune tra i team, si è arrivati a poco più di due mesi dai test che daranno il via al Mondiale 2020 con un parametro cruciale come quello relativo agli “pneumatici” ancora non definito, e questo potrebbe complicare molto la vita dei team.

“Attendiamo una risposta dalle squadre per conoscere le loro intenzioni – ha confermato il responsabile del programma F1 e Racing della Pirelli Mario Isola - da parte nostra abbiamo omologato le nostre gomme 2020, ora attendiamo l’opinione dei team in merito ai dati raccolti in questi test”.

Così, in modo più o meno interessato (a seconda dei casi), la decisione che sarà presa il prossimo lunedì sarà il risultato dell’analisi tecnica che emergerà dai test di Abu Dhabi… ma non solo. Restando all’aspetto tecnico, non c’è un fronte compatto per il ‘no’ (ovvero la bocciatura della generazione 2020) ma l’ago della bilancia sembra pendere in questa direzione.

I (pochi) pareri emersi nella pit-lane di Yas Marina promuovono le mescole C5 e C3, meno la C4 e la C2, che non sembrano aver risolto il problema del surriscaldamento e soprattutto sono state giudicate dai piloti meno veloci delle precedenti.

Ma il pacchetto 2020 è disponibile solo completo, o tutto o nulla. Un quadro non uniforme, quindi, al netto di quella che dovrebbe essere la sede naturale di questa generazione di gomme, ovvero le monoposto della prossima stagione.

Ed è l’aspetto che sta più a cuore alla Pirelli, considerando che le gomme 2019 hanno lavorato bene con le attuali monoposto, ma non c’è garanzia che confermino i riscontri attuali su monoposto che potrebbero migliorare la performance di oltre un secondo al giro.

Quest’anno solo pochi team sono riusciti subito ad interpretare al meglio la gomma 2019 (McLaren e Mercedes) ed il resto del gruppo è arrivato alla spicciolata, al punto che alcune squadre hanno proposto (durante il Gran Premio d’Austria) di tornare agli pneumatici 2018, ipotesi scongiurata dal non raggiungimento del quorum del 70% dei team favorevoli, come prevede il regolamento.

A distanza di cinque mesi una parte degli stessi team sembra favorevole al mantenimento di quella gomma messa in discussione ad inizio estate, poiché nel frattempo il pneumatico è stata capito ed utilizzato nel modo corretto.

La prossima stagione si preannuncia molto impegnativa per gli staff tecnici delle squadre, che saranno impegnati nello sviluppo della monoposto 2020 e contemporaneamente sul progetto 2021. In questo contesto togliere dall’agenda il potenziale rischio di dover dedicare energie alla comprensione della gomma 2020 è un’opportunità che fa gola a molte squadre, soprattutto da metà classifica in giù.

“Ovviamente sarebbe un peccato se tutto il lavoro di sviluppo per il 2020 risultasse vano – ha chiarito Isola - perché avevamo obiettivi molto specifici per il nuovo pneumatico: meno tendenza al surriscaldamento, minore usura, finestre di utilizzo più ampie".

"Gli pneumatici 2020 sono nati per consentire ai piloti di poter spingere più a lungo, ma nel primo giro c’è un po' meno grip e chi è al volante per prima cosa nota questo aspetto, finendo col giudicare questa gomma meno buona della precedente. Il nostro obiettivo era un pneumatico migliore in gara, non in qualifica, e crediamo che con questa gomma i piloti dovrebbero essere in grado di attaccare di più senza cali significativi”.

Tutte le quadre hanno comunque concluso una grande mole di lavoro a Yas Marina. La Ferrari (103 giri all’attivo a causa dell’uscita di pista di Leclerc) è stato il team che oggi ha percorso meno chilometri, Mercedes e Williams (145 giri) sono state le squadre che ne hanno percorsi di più. Un volume di lavoro (13.968 i km percorsi complessivamente nei due giorni) che testimonia come nulla è stato lasciato al caso, visto che la partita è ancora apertissima.

Pos. Pilota Vettura Tempo Giri Mescole 1 George Russell Mercedes 1'37”204 145 C5 2020 2 Charles Leclerc Ferrari 1'37”401 103 C5 2019 3 Lance Stroll Racing Point 1'37”999 132 C5 2020 4 Pierre Gasly Toro Rosso 1'38”166 146 C5 2020 5 Carlos Sainz Jr. McLaren 1'38”729 112 C5 2020 6 Esteban Ocon Renault 1'38”950 128 C4 2019 7 Alexander Albon Red Bull 1'39”181 139 C4 2019 8 Pietro Fittipaldi Haas 1'39”682 135 C5 2019 9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'39”811 115 C5 2020 10 Nicholas Latifi Williams 1'40”188 107 C4 2020 11 Roy Nissany Williams 1'43”892 38 C4 2020