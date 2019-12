Aboliti i paravento nei test: la F1 si apre ai tifosi!

Ogni tanto arrivano anche le buone notizie: il Consiglio Mondiale della FIA ha approvato che anche nei test invernali non sarà più concesso nascondere le monoposto nei box, per cui i team (Ferrari in particolare) non potranno più celare le F1 con i paravento, adeguando anche i collaudi invernali ai GP in calendario.

Si tratta di un bel passo avanti che permette ai tifosi e ai media di osservare più da vicino quanto accade nei box, togliendo alle squadre la possibilità di nascondere eventuali soluzioni tecniche innovative.

La nuova regole definisce che: “nessuno schermo, copertura o altri ostacoli che in qualche modo oscurano qualsiasi parte di un'auto saranno ammessi in qualsiasi momento nel paddock, garage, pit lane o griglia, a meno che non sia chiaro che tali coperture siano necessarie esclusivamente per motivi meccanici (rotture)".

Motorsport.com ha saputo che non si potrà più coprire motori, cambi o radiatori mentre vengono sostituiti o spostati nei garage e nemmeno si potrà alienare la vista alle ali di scorta quando si trovano nella pit lane.

Non solo ma anche parti come il fondo di scorta, il sistema di rifornimento o i carrelli degli attrezzi possono essere usati come strumenti per privare la visibilità.

La FIA, quindi, apre la F1 agli occhi indiscreti, dando la possibilità ai medie di offrire agli appassionati un quadro dell’evoluzione tecnologica che, altrimenti, resterebbe nascosta.

È evidente che si incentiva anche il fatto che una squadra possa “copiare” più facilmente certe soluzioni della concorrenza, facilitando così l’appiattimento dei valori che faticosamente si sta cercando per rendere più competitivi i team della seconda e terza fascia.