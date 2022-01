F1 | Completate le modifiche al tracciato dell'Albert Park

Dopo due anni di stop il GP d’Australia dovrebbe tornare a disputarsi regolarmente questa stagione. L’ultima edizione della gara risale al 2019 e da allora il tracciato di Melbourne non ha più ospitato la Formula 1 a causa della pandemia da COVID-19 e delle restrizioni imposte dal governo australiano.

In questi due anni di pausa, però, gli organizzatori del GP non sono rimasti con le mani in mano ed hanno provveduto ad un significativo lavoro di modifiche del layout della pista finalizzato ad incrementare i punti e le opportunità di sorpasso.

Tra i punti del tracciato modificati ci sono anche le curve 9 e 10 diventate adesso una sequenza veloce, mentre altre sedi del circuiti sono state ampliate per consentire ai piloti di portare una maggiore velocità in curva.

Oltre a questi lavori, gli organizzatori della gara hanno provveduto a far riasfaltare l’intero tracciato cittadino per la prima volta dal 1996. Secondo il CEO dell’evento, Andrew Westacott, l’intero pacchetto di modifiche, unito alle nuove vetture ad effetto suolo, comporterà tempi sul giro decisamente più bassi.

Le modifiche al Albert Park Photo by: Australian Grand Prix Corporation

“Avremo tempi di 5 secondo più veloci, ma con le nuove monoposto ad effetto suolo avremo anche lotte ravvicinate”.

“I piloti avranno la possibilità di seguire la vettura che li precede e provare un sorpasso. Credo che uno dei punti più interessanti, dove vedremo molti tentativi, sarà in curva 11”.

“Inoltre, con l’allargamento della sede stradale di altre cinque curve, soprattutto la 6 dove i piloti transiteranno a 150 Km/h e non più a 90 Km/h, comporterà un notevole aumento della forza G”.

“La filosofia dietro queste modifiche è quella di fare in modo che la corsa sia il più eccitante possibile ed anche per questa ragione abbiamo provveduto a riasfaltare il tracciato per la prima volta in 25 anni”.

