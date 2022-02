Perrone, nuovo team manager AlphaTauri: "Il diavolo è nei dettagli"

Carica lettore audio

Il giorno di San Valentino di questo 2022 non è solo il giorno degli innamorati, ma anche dell'AlphaTauri AT03. La monoposto faentina di Formula 1 è stata svelata nel primo pomeriggio di oggi dalla squadra che ha sede in Romagna e che, anche quest'anno, sarà pilotata da Pierre Gasly e Yuki Tsunoda.

AlphaTauri, però, non ha solo presentato la nuova macchina. Una delle novità del 2022 è il nuovo ruolo assunto da Marco Perrone che, proprio da questa stagione, diventa il team manager della squadra diretta da Franz Tost.

Perrone, ingegnere già in AlphaTauri dal 2008, quando la squadra si chiamava Toro Rosso, ha avuto diversi ruoli nel corso della sua esperienza a Faenza. Tra questi anche "Head of Strategy", il responsabile delle strategie in gara. Un ruolo delicato, che ora dovrà supervisionare da team manager assieme ad altri aspetti dei weekend di gara e non solo.

Ma chi è Marco Perrone? Scopriamolo in questa intervista che l'ingegnere ha rilasciato al sito ufficiale dell'AlphaTauri proprio in concomitanza con la presentazione dell'AT03 di Gasly e Tsunoda.

Ti conosciamo tutti come ingegnere, come Head of Strategy: cosa ti ha spinto ad assumere questo nuovo e impegnativo ruolo di Team Manager?

"La risposta breve è perché amo questo team: è questa la ragione principale. Mi ha dato grandi possibilità. Ho iniziato a lavorare qui nel 2008, subito dopo l’università, come ingegnere meccanico in R&D. Dopo di che, anno dopo anno, la squadra mi ha dato molte opportunità. È una grande sfida poter aiutare il team con quello che è un complicato insieme di compiti. Ma direi che ci sono anche un sacco di opportunità per mostrare quanto possiamo essere bravi in diverse aree, come la preparazione della macchina e i pit-stop, per esempio. Inoltre, parte dell’immagine della squadra deriva dalla nostra preparazione e disciplina. Pertanto, penso sia un ruolo molto importante ed è per questo che ho pensato che assumerlo fosse una grande opportunità".

Durante le gare, sarai ancora coinvolto nelle decisioni strategiche?

Al muretto box c’è sempre stato un grande lavoro di squadra e abbiamo condiviso le decisioni. Pertanto, penso che sarò ancora coinvolto nelle attività strategiche. Avere questo background strategico può essere utile nella comprensione del regolamento sportivo e permette anche di vedere come si evolve la situazione e passare queste informazioni al garage. Quindi, credo sia un vantaggio. Ovviamente, ho tante cose da imparare dalle attività in garage, ma questo fa parte del gioco e ci sono abituato.

AlphaTauri AT03

Conoscevi già tutto il regolamento sportivo per via del tuo ruolo nella strategia o hai dovuto studiare l’enorme libro?

Il diavolo è nei dettagli. Moltissimi dettagli che non ho dovuto prendere molto in considerazione nel mio precedente ruolo ma che ora sono di fondamentale importanza, quindi direi che l’esperienza passata mi ha aiutato ad avere una solida conoscenza del regolamento sportivo, ma ci sono un sacco di altri punti che necessitano di un approfondimento ulteriore.

I viaggi, la logistica e i weekend di gara quest’anno saranno ancora influenzati dai protocolli pandemici. Se qualcuno ha un problema, tende a rivolgersi al Team Manager. Dovrai pensare a molte più persone adesso.

È vero. La situazione, a essere onesti, è complicata. Ovviamente, avevamo bisogno di adattarci – e infatti lo stiamo ancora facendo – e sappiamo che probabilmente, tra un paio di mesi, dovremo riadattarci di nuovo a quello che è lo scenario Covid, che si evolve molto velocemente. Questo presenta molte sfide ma, al tempo stesso, ci ha aperto gli occhi su alcuni argomenti a cui non avevamo mai pensato in passato. Pertanto, ci sono stati degli aspetti positivi da questa situazione, penso ci abbia aiutato a imparare delle utili lezioni di cui possiamo far tesoro per il futuro.

Stiamo per affrontare la stagione più lunga di sempre, con un maggior numero di gare condensate in un lasso di tempo più breve rispetto all’anno scorso, con il giovedì che non sarà più ufficialmente parte del weekend di gara. Questo come influenzerà le squadre?

Penso ci servirà un po’ di tempo per capire chiaramente l’effetto dei nuovi regolamenti sportivi e tecnici, per adattare poi il nostro carico di lavoro di conseguenza. Inizieremo la stagione lavorando allo stesso modo dell’anno scorso. Quindi, il team arriverà in pista con lo stesso timing del 2021, ma dovremo sicuramente valutare quanto tempo passeremo in pista. I direttori sportivi di tutti i team stanno ancora discutendo i dettagli del format, ma a breve saranno annunciate una serie di nuove regole sportive con tutti questi cambiamenti.

Uno dei tuoi compiti da Team Manager è supervisionare i pit-stop. Un’azione che dura solo un paio di secondi, ma che comporta ore di allenamento, e sulla quale pesano i cambiamenti del regolamento tecnico. Come vi siete preparati?

Le ruote sono passate da 13 a 18 pollici di diametro e anche l’area attorno alle ruote è cambiata, con l’introduzione delle cover. Questo ci ha spinti a cercare il modo migliore per affrontare questo nuovo scenario. Per esempio, le ruote sono più pesanti: le anteriori di circa due chili e le posteriori di quattro. Abbiamo esaminato il modo migliore per affrontare questo cambiamento e abbiamo apportato modifiche alla nostra squadra di pit-stop di conseguenza. È una sfida, ma tutti i ragazzi sono molto motivati. Si stanno allenando duramente in palestra con un programma speciale, appositamente impostato per affrontare i pit-stop.

Avrai un rapporto diverso con i piloti nel tuo nuovo ruolo? Dovrai vederli come persone, piuttosto che elementi di un piano strategico.

In realtà, ho sempre avuto un rapporto umano intenso con i piloti anche nel mio ruolo precedente, perché ogni pilota richiede un approccio leggermente diverso alla strategia di gara, poiché ci sono differenze nei loro caratteri e nei rispettivi stili di guida. Sulla carta, il pilota non fa parte dell’equazione della strategia, ma nella realtà lo è. Quindi, abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, anche se nel mio nuovo ruolo, discuteremo di argomenti e compiti diversi.