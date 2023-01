F1 | Potrà l'intelligenza artificiale gestire le strategie?

Carica lettore audio

Il successo di ChatGPT ha spinto molti settori a valutare l'impatto che i progressi della tecnologia a Intelligenza Artificiale avrà nei prossimi anni, sia in termini di come può essere sfruttata con successo, sia nei casi in cui potrebbe sostituire l'uomo.

La Formula 1 non sfugge a questa situazione: i team utilizzano già l'IA in un'ampia gamma di attività, tra cui la configurazione delle auto, lo sviluppo e l'impiego delle risorse.

L'intelligenza artificiale sta facendo la sua parte anche nella pianificazione della strategia di gara e questo ha aperto un dibattito sulla possibilità o meno che i robot prendano completamente il controllo del muretto dei box.

Dopo una stagione 2022 che ha dimostrato ancora una volta quanto la strategia sia fondamentale per la vittoria in F1 e quanto si possa perdere in caso di strategia sbagliata, è chiaro quale potrebbe essere l'attrattiva di un modello AI di successo.

Dopo tutto, non dovrebbe avere problemi sotto pressione. In teoria, dovrebbe fornire le risposte giuste sulla base della valutazione di un insieme di dati molto più ampio di quello che un essere umano potrebbe mai esaminare, e non dovrebbe mai preoccuparsi di ciò che la stampa scrive su di lui il giorno dopo.

Ma ciò che sembra semplice nella pratica è molto più difficile da realizzare nel mondo reale.

Le opportunità e le sfide sono qualcosa che la McLaren ha capito molto bene grazie ai recenti sviluppi per migliorare la propria strategia e il proprio software.

McLaren Shadow Esports team

È interessante notare che il lavoro che la squadra di Woking ha intrapreso con il partner tecnico Splunk per il suo team Esports le ha permesso di iniziare a sperimentare un po' di più con nuove idee strategiche e il potenziale uso dell'IA.

Da quando si è unita alla McLaren all'inizio del 2020, Splunk ha aiutato il team fornendo un software in grado di cercare, monitorare e analizzare i dati generati dalle macchine in vari aspetti delle operazioni di gara.

Un'area in cui ha eccelso è quella dei sistemi di simulazione, in particolare fornendo strumenti dal vivo, come la famosa traccia di gara, oggi essenziale per comprendere il ritmo di un Gran Premio e individuare le migliori chiamate ai box per vincere.

L'anno scorso, quando il team McLaren Shadow Esports ha intensificato gli sforzi per vincere la F1 Esports Series, Splunk ha adattato una versione dei suoi strumenti di strategia per la F1 per aiutarlo.

Ed è stata proprio la possibilità di avere un accesso immediato al tipo di dati e software che il team riceve sul muretto dei box durante le gare di F1, come l'analisi del degrado degli pneumatici e le previsioni di undercut/overcut, a rivelarsi fondamentale per le sue ambizioni.

Lucas Blakeley ha vinto il campionato per la prima volta e non si è vergognato di dire che il software di strategia Splunk è stato così importante per il suo successo.

"Il livello di profondità extra che abbiamo avuto grazie a Splunk, e continuerò a ripeterlo, è una delle cose più belle che abbiamo potuto usare", ha detto.

"Ci ha dato una prospettiva e un livello in più. Una freccia in più al nostro arco, se volete".

Dal punto di vista di McLaren, il valore è sempre stato chiaro. Come spiega Ed Green, responsabile della tecnologia commerciale di McLaren Racing: "È stata una vera e propria svolta. Credo che sia stato determinante per ottenere il numero di vittorie che abbiamo conquistato, fino al campionato".

Quando il sistema Splunk è diventato una parte fondamentale del team Esports, ha aperto la strada ad alcuni esperimenti per provare cose nuove, che non sarebbero state possibili nell'ambiente di un normale weekend di Gran Premio.

James Hodge, GVP e Chief Strategy Advisor di Splunk, ha dichiarato: "Con gli Esports si può fare di più, in termini di sviluppo rapido".

"La posta in gioco è molto diversa. Se si tocca qualcosa nella vera F1, si tocca un sistema quasi cristico. Se un'auto di F1 non riceve la telemetria dal garage della McLaren, non può accendere il motore".

"Sul versante degli Esports, le implicazioni sono minori: se non ricevi la telemetria e non funziona, sai che Lucas può comunque continuare a guidare".

"Inoltre c'è meno complessità. Non si sposta un impianto informatico in 20 o più sedi diverse in tutto il mondo".

"Quindi è possibile provare delle cose più rapidamente. Siamo stati in grado di provare sul lato del gioco cose che avrebbero richiesto un anno per essere messe in produzione sul lato reale, solo perché c'è un grande team che deve cambiare il modo di lavorare per adattarsi alla nuova dashboard analitica".

Lucas Blakeley, McLaren Shadow Esports team

Green ha poi aggiunto: "Splunk ci permette di iterare molto, molto velocemente, senza bisogno di una stanza piena di super esperti".

E penso che la velocità con cui stiamo sviluppando con Splunk, in parte si ripercuote sul team di F1. Vedono un po' di quello che stiamo facendo e dicono: "Ok, è piuttosto veloce"".

La possibilità di sperimentare così tanto sul versante degli Esports, con parametri di prestazione delle auto così simili a quelli del mondo reale, ha inevitabilmente aperto la strada al ruolo che l'intelligenza artificiale può avere nelle scelte strategiche.

Green cita il programma informatico AlphaGo, sviluppato da DeepMind, società affiliata di Google, che è stato in grado di battere un umano nel gioco Go, come esempio di come il giusto tipo di IA possa superare il cervello umano.

"È interessante quello che è successo nel gioco Go", ha detto. "Fino a che punto possiamo spingere cose del genere nello sport?

"Potrebbe essere una vera ispirazione e, a livello personale, credo che mi piacerebbe vedere un giorno una strategia guidata dall'IA".

Per ora, Splunk ritiene che la tecnologia sia solo nella fase in cui può offrire un aiuto nel processo decisionale, piuttosto che prendere da sola la decisione finale.

"Quello che stiamo facendo è valutare la probabilità che qualcuno si fermi in base alle sue prestazioni", ha aggiunto Hodge.

"Si può iniziare a vedere un degrado nei tempi sul giro, quindi probabilmente questa sarà la loro finestra di pit. E questa è la fase in cui ci troviamo: non siamo ancora al punto 'fammi fare una gara e prevedimi tutto'. Ma stiamo sicuramente contribuendo al processo decisionale".

Green concorda sul fatto che lasciare che l'intelligenza artificiale gestisca l'intera strategia non è realistico al momento.

"Siamo arrivati a questo punto oggi? No. Penso che l'IA deciderà mai quando entrare nella fossa? Beh, ci sono momenti in cui si capisce che è ora di fermarsi, perché c'è quella linea gialla tratteggiata [sulla traccia di gara] che ci indica la finestra dei box".

"Ma ci sono così tanti parametri. Ci sono 20 piloti sulla griglia, ci sono tutte le diverse varianti, ci sono gli stili di guida delle persone, e le persone non eseguono e non si comportano come a volte ci si aspetta".

Zak Brown, McLaren Racing CEO, al muretto

"I piloti sono molto bravi, ma cambieranno il loro modo di correre, c'è un elemento di competizione. Quindi penso che dobbiamo capire meglio tutti i parametri che possiamo raccogliere, per capirli davvero".

"E se l'intelligenza artificiale ti dicesse che stai vincendo la gara ma che a quattro giri dalla fine abbiamo intenzione di cambiare le gomme, ti fideresti abbastanza da seguirla? Chi lo sa? Ma non credo che siamo ancora a quel punto".

C'è anche un altro fattore critico in gioco: a fini di intrattenimento, la F1 deve rimanere più uno sport che un esercizio tecnico completo.

È per questo che i piloti devono guidare l'auto "da soli e senza aiuto" e l'uso di sistemi automatici per aiutarli è stato costantemente limitato.

Forse tali restrizioni devono essere applicate anche alle decisioni del muretto dei box, perché parte dell'attrattiva del lavoro di squadra della F1 è che a volte gli uomini sbagliano, e questo contribuisce a rendere le cose imprevedibili.

Come ha detto Hodge: "Quando gioco ai videogiochi di corse, non sono molto bravo, ma sono contento".

"Se si tratta di un'IA contro cui gareggiare, non ci si sente mai del tutto soddisfatti. Non c'è quel dramma, perché ho battuto un computer".

"Trovo molto più divertente gareggiare contro altre 19 persone che non conosco, perché c'è un elemento umano. C'è uno sport dietro".

"È per questo che non credo che riusciremo mai a raggiungere l'IA completa. È uno dei motivi per cui in F1 c'è ancora bisogno di Lando [Norris] o Oscar [Piastri] per premere i pulsanti [sul volante e i pedali]".

"Sono ancora necessari gli elementi sportivi e alcune abilità per dare vita al dramma, alla teatralità o agli eroi e ai cattivi".

E cosa ne pensa ChatGPT? Gli abbiamo chiesto se fosse in grado di scrivere un codice per un piano strategico di gara di F1.

La risposta è stata: "Sfortunatamente, scrivere un codice per una strategia di gara in Formula 1 sarebbe un compito complesso, in quanto coinvolge vari fattori come le condizioni meteorologiche, le condizioni della pista, la scelta degli pneumatici, le prestazioni della vettura, la competizione, ecc."

Sembra un no.