F1 | Il peso minimo torna a 798 kg per le nuove gomme Pirelli

Carica lettore audio

È scattata la normale procedura regolamentare che impone l’adeguamento del peso minimo delle monoposto al variare della massa delle gomme. La Pirelli ha comunicato ufficialmente alla FIA che gli pneumatici 2023 saranno 1,5 kg più pesanti rispetto a un treno di gomme dello scorso anno e la Federazione Internazionale ha deciso di adeguare il peso minimo delle vetture riportandolo ai 798 kg dello scorso anno con un arrotondamento ai 2 kg.

È un vero peccato che ci sia stato questo aggiornamento comunicato alle squadre nell’ultima riunione tecnica che si è tenuta in questi giorni, perché per la prima volta dal lontano 1987, la Formula 1 aveva dato l’inizio a un’importante inversione di tendenza: cominciare ad abbassare il peso, visto che negli ultimi 36 anni non si sono visti che aumenti.

Gerhard Berger, Ferrari F1-87, al GP dell'Australia: nel 1987 c'è stato l'ultimo calo di peso delle monoposto di F1 Photo by: Ercole Colombo

Nel 1987 le vetture pesavano 500 kg e oggi siamo arrivati a 798 kg, vale a dire 298 kg in più! È vero che le attuali F1 sono tanto più grandi e lunghe (si stimano 2,21 kg per centimetro): la massa è cresciuta per la costante introduzione di nuove misure di sicurezza e per la complessità delle power unit che si portano dietro un sistema ibrido, ma la FIA aveva deciso un cambio di indirizzo che dovrebbe seguire anche la definizione delle regole del futuro.

Il tentativo è andato a buca, sebbene i tecnici delle squadre abbiano lavorato sodo sulle monoposto 2023 con l’intento di portarle sotto la soglia dei previsti 796 kg, in modo tale da poter collocare della zavorra nei punti più utili per trovare il migliore bilanciamento della vettura.

Le F1 2022 erano tutte sovrappeso (tranne l’Alfa Romeo C42 che era al limite dei 798 kg e che aveva scelto un passo leggermente più corto delle avversarie, proprio per arrivare al target), ma dopo una drastica e costosa cura dimagrante (si valutano circa 250 mila euro per ogni chilo tolto!) dovrebbero arrivare sotto peso.

È corretto dire, quindi, che, nonostante le macchine messe sulla bilancia avranno lo stesso peso dello scorso campionato, al netto delle gomme Pirelli saranno più leggere. La Casa milanese è intervenuta sulle coperture anteriori per correggere la naturale tendenza al sottosterzo, ma le squadre erano perfettamente informate sulle modifiche, per cui nessuna sorpresa…