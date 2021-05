Extreme E: RXR, X44 e JBXE alla finale in Senegal

Sulla spiaggia di Lac Rose, la prima semifinale ha visto svettare Johan Kristoffersson/Molly Taylor (RXR) nei confronti di Sébastien Loeb/Cristina Gutierrez (X44), mentre in casa Abt Cupra c'è amarezza per l'eliminazione di Mattias Ekstrom/Jutta Kleinschmidt.

Kristoffersson al via ha pattinato un po' troppo, per cui ha preferito buttarsi all'esterno della traiettoria sfruttando subito la spinta aggiuntiva ‘hyperdrive’, che gli ha dato modo di arrivare fianco a fianco con Loeb scavalcandolo.

Il francese ha avuto qualche problema, tanto che anche Ekstrom lo ha insidiato, poi il trio è giunto al cambio pilota praticamente in fila indiana. Qui la Kleinschmidt ha avuto un problema con la radio e non vedendo il semaforo per ripartire ci ha messo molto di più ad uscire dalla propria piazzola, nonostante i gesti del suo team.

La Taylor ha sfruttato l' 'hyperdrive' per tenere a bada una aggressiva Gutiérrez, che alla fine giunge seconda, mentre la Kleinschmidt ha cercato di recuperare sulla ragazza della X44, ma dovendosi accontentare dell'ultimo posto che significa eliminazione.

Nella seconda semifinale è stato dominio assoluto della JBXE, con Kevin Hansen che ha allungato immediatamente al via, dando poi il suo Odyssey21 a Mikaela Ahlin-Kottulinksy che ha dovuto gestire oltre 20" di vantaggio.

Veloce Racing e Xite Energy Racing hanno combattuto strenuamente per il secondo posto, con Stéphane Sarrazin che ha chiuso la porta più volte a Christine Giampaoli Zonca, dopo che Jamie Chadwick ed Oliver Bennett avevano lottato nella prima parte.

Sarrazin sembrava aver guadagnato qualcosa, ma un problema al 'pit-limiter' ha consentito alla 'GZ' di rifarsi sotto, con un contatto fra i due che però non ha negato la piazza d'onore al francese.