IndyCar: Norris centra pole e vittoria nel GP virtuale di Austin

Non poteva sperare di meglio Lando Norris al suo debutto virtuale nella IndyCar. Il pilota della McLaren, ormai veterano delle corse online, è riuscito a conquistare la pole ed il successo nell’evento organizzato dalla categoria statunitense sul tracciato di Austin.

Norris si è mostrato in palla sin dalle libere, ed al via ha subito preceduto Will Power dopo una partenza impeccabile, mentre alle sue spalle in curva 1 Oliver Askew ha centrato Robert Wickens.

Il pilota della McLaren ha effettuato la sosta al giro 11 lasciando così il comando delle operazioni a Will Power per poi tornare in pista in sesta posizione.

Dopo essere salito in quinta piazza, Norris ha rischiato di vanificare i suoi sforzi quando ha perso il controllo della monoposto nella curva finale andando in testacoda.

L’errore di Lando ha consentito a Will Power di allentare la tensione, ma dopo la sosta il pilota del team Penske ha commesso un errore allo Snake tagliando i cordoli e finendo in testacoda. Dopo questo errore, Power ne ha commesso un altro per tornare rapidamente in pista ed ha rischiato di scontrarsi con Scott McLaughlin.

Il comando della gara è così andata a Pato O’Ward, ma Norris è subito arrivato in agguato. O’Ward ha compiuto l’ultima sosta 4 giri dopo Norris ed al comando è così salito Felix Rosenqvist.

Lo svedese, che ha tentato una gara ad una sola sosta, ha però commesso un errore nel finale quando si è girato ed ha rischiato di coinvolgere nel suo testacoda proprio lo stesso Norris.

Lando è però riuscito ad evitare il contatto e tornare così al comando sino a transitare in prima posizione sotto la bandiera a scacchi, mentre O’Ward nonostante più push to pass a disposizione, non è riuscito a chiudere il gap dal compagno di team.

Il podio è stato completato da Felix Rosenqvist, mentre la top 5 ha visto Mclaughlin quarto davanti a Santino Ferrucci.

“Non è stato facile e mi sono complicato la vita da solo” ha dichiarato Norris alla NBCSN.

“Ovviamente mi riferisco al testacoda nel secondo stint, ma in generale è stata una gara complicata, soprattutto con Pato che si è avvicinato così tanto nel finale grazie alle gomme più fresche”.