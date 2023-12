Lutto nel motorsport: scomparso a 56 anni Gil de Ferran

Il mondo del motorsport si è svegliato con una triste notizia. Gil de Ferran, due volte campione del campionato CART, vincitore della 500 miglia di Indianapolis nel 2003 e volto noto nella Formula 1 per la sua collaborazione con BAR-Honda e McLaren, è scomparso all'età di 56 anni.

Secondo l'Associated Press, sembra che de Ferran abbia avuto un infarto mentre gareggiava con il figlio al Concours Club di Opa-locka, in Florida.

La leggenda delle ruote scoperte ha iniziato la sua carriera agonistica nella Formula Ford britannica, nella Opel Lotus e poi nella Formula 3, arrivando terzo nella corsa al titolo della F3 britannica del 1991 dietro a Rubens Barrichello e David Coulthard. Tornò più forte nel 1992, conquistando il titolo con il Paul Stewart Racing.

Ha poi vinto tre gare nella FIA Formula 3000 nel 1993 e nel 1994 e ha fatto dei test per le scuderie Williams e Arrows di F1. Alla fine fece il salto verso gli Stati Uniti, dove si creò una carriera brillante vincendo due volte il titolo CART nel 2000 e nel 2001, a cui si aggiungono le 12 vittorie in totale nella categoria tra il 1995 e il 2003, incluso i quattro successi ottenuti nel passaggio all'IndyCar.

Nel 2003, alla sua quarta e ultima partecipazione, vinse la 500 Miglia di Indianapolis mentre guidava per Roger Penske, battendo al traguardo il compagno di squadra Helio Castroneves.

Foto di: Earl Ma Il vincitore della gara Gil de Ferran

La sua carriera nel mondo dei motori ha incluso un periodo in quella che allora era conosciuta come American Le Mans Series, vincendo cinque delle dieci gare del 2009 con la sua Acura ARX-01b de Ferran Motorsports e il suo copilota Simon Pagenaud. De Ferran detiene anche il record di velocità di qualifica su un circuito chiuso con la sua Penske IndyCar, avendo girato sul California Speedway a circa 388km/h (241,428 mph) nell'ottobre del 2000.

Nel corso della sua carriera, de Ferran aveva preso parte anche ai primi test di Formula E nel 2014 a Donington con Andretti, senza proseguire però la sua avventura come pilota: il brasiliano rimase comunque ambasciatore della serie elettrica.

Roger Penske, proprietario del team con cui de Ferran vinse la Indy 500, ha espresso il proprio cordoglio: "Siamo terribilmente rattristati dalla notizia della tragica scomparsa di Gil de Ferran avvenuta oggi. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla [moglie] Angela, alla [figlia] Anna, al [figlio] Luke e a tutta la famiglia de Ferran".

"Gil ha definito la classe come pilota e come gentiluomo. Campione IndyCar e vincitore della 500 miglia di Indianapolis, Gil ha fatto molto durante la sua carriera, sia in pista che fuori. Gil era amato da molti. Era un grande amico del Team Penske e della famiglia IndyCar, oltre che dell'intera comunità internazionale degli sport motoristici. La scomparsa di Gil è una perdita terribile e ci mancherà moltissimo".

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Gil de Ferran, Direttore sportivo, McLaren

Quello delle corse americane non è stato però l'unico ambito del motorsport toccato da de Ferran. Il pilota brasiliano ha infatti lavorato per circa due anni come Direttore Sportivo per il team di Formula 1 BAR-Honda dal 2005 al 2007, prima di ritornare nel medesimo ruolo in McLaren nel 2018 fino a fine 2020, contribuendo anche al progetto IndyCar della scuderia britannica. Dopo una prima parentesi, nel maggio di quest'anno de Ferran era tornato in Formula 1, questa volta come consulente del team di Woking nell'ambito della ristrutturazione voluta da Zak Brown e Andrea Stella.

"Tutti alla McLaren Racing sono scioccati e profondamente rattristati nell'apprendere che abbiamo perso un amato membro della nostra famiglia McLaren. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai cari di Gil de Ferran", recita un comunicato diffuso dalla McLaren.

"Gil era una parte importante e integrante del nostro team. Era una forza formidabile in pista e fuori e ha avuto un impatto duraturo su tutti coloro che hanno corso e lavorato al suo fianco. Mancherà a tutti i membri della McLaren Racing".

Cordoglio espresso anche da Stefano Domenicali, Amministratore Delegato della Formula 1, che ha così voluto ricordare de Ferran: "Sono molto scioccato e profondamente rattristato dalla notizia della scomparsa di Gil de Ferran. Era una persona incredibile e un vero campione, e mancherà a tutti noi. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia in questo momento così triste".