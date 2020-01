Callum Devine all'assalto dell'ERC con la Hyundai

Callum Devine prenderà parte all'intera stagione 2020 del FIA European Rally Championship.

L'irlandese, votato come miglior pilota del suo paese nel 2019, aveva già combattuto per il podio nella serie in occasione del Rally Hungary e quest'anno darà l'assalto al titolo ERC1 Junior (che si decide in sei degli eventi previsti) con il supporto della propria Federazione - Motorsport Ireland - e di Hyundai Customer Racing.

Il 25enne guiderà una Hyundai i20 R5 affiancato dal 26enne Brian Hoy. In carriera si è aggiudicato il FIA Celtic Trophy nel 2019 ed è stato uno dei protagonisti dell'Irish Tarmac Rally Championship, vincendo una gara e chiudendo due volte a podio. Inoltre ha già corso nel WRC e nell'ERC con auto 2WD, mentre prima dell'Ungheria non aveva mai fatto il pilota di una macchina con supporto ufficiale.

"L'avventura in Ungheria ci ha aperto gli occhi, è stata una gara strana, ma i tempi sono risultati competitivi nonostante guidassimo una macchina completamente nuova e le condizioni meteo fossero terribili - ha detto Devine - Non mi faccio illusioni, so che quest'anno sarà durissima, ma è il momento giusto per provarci e sono carico".

“Ad essere realista, so che posso spingere per vincere su asfalto, mentre su terra ho da imparare. So che posso giocarmela per i punti e sono molto grato a tutti coloro che hanno reso possibile questa avventura. Non vedo l'ora di cominciare, è bello poter continuare a crescere con Hyundai, so che il reparto Customer Racing investe molto sulle proprie R5 e voglio trarne vantaggio".