DTM | Si valuta di inserire il Nurburgring Nordschleife per il 2023

L'ITR sta attualmente lavorando per definire il calendario della prossima stagione del DTM e, oltre alla possibile aggiunta del Salzburgring in Austria, si pensa anche a una gara sulla Nordschleife. L'utilizzo di vetture di Classe 1 aveva reso tecnicamente impossibile per il DTM organizzare un evento sul circuito permanente più lungo del mondo, a causa del requisito di una licenza di Grado 2, ma il passaggio ai regolamenti GT3 avvenuto lo scorso anno significa che ora il DTM può tornare sul circuito per la prima volta dal 1993.

Il capo della ITR, Gerhard Berger, ha sempre detto chiaramente che un giorno vorrebbe portare il DTM sulla Nordschleife e ha ribadito la sua intenzione a Portimao all'inizio di quest'anno: "Vorremmo farlo, ma ho bisogno del sostegno della Nürburgring GmbH. Ora dobbiamo affrontare di nuovo la questione".

Secondo la testata sorella di Motorsport.com, Motorsport-Total.com, le dichiarazioni di Berger non erano un espediente di pubbliche relazioni e l'ITR sta pensando seriamente di organizzare una gara sul circuito di 20,8 km, che attualmente ospita diverse gare di GT e auto da turismo, tra cui la mitica 24 Ore del Nurburgring.

Ma ci sono diverse sfide che il DTM dovrà affrontare a livello logistico, a causa della lunghezza e della natura stessa del circuito che gli ha fatto guadagnare un posto nel folklore delle corse. Mentre la Nurburgring Endurance Series (NLS) si affida principalmente alle on board camera per le riprese della gara, il DTM si attiene a standard di produzione televisiva più elevati e quindi dovrà sostenere costi significativi per posizionare le telecamere mobili sul circuito.

Allo stesso modo, dovrà garantire la presenza di un numero adeguato di marshal e personale di sicurezza per assicurare che le gare si svolgano in modo sicuro e che le varie tribune possano essere aperte agli spettatori che pagano il biglietto.

Una gara di questo tipo - o una coppia di gare - potrebbe svolgersi in appoggio a un altro evento, come la 24 Ore del Nurburgring, oppure a sé stante, per dare la massima visibilità al DTM. Lo svolgimento di una gara durante il weekend della 24 Ore del Nurburgring, come avveniva negli anni Novanta, potrebbe creare ulteriori problemi ai piloti del DTM che partecipano alla mitica classica tedesca e che avranno difficoltà a svolgere il doppio incarico a causa dei vincoli di programmazione.

Detto questo, Berger rimane fiducioso che una gara del DTM al Nordschleife sia più di un sogno irrealizzabile: "A volte, se ci si siede e si risolve la questione in modo pulito, non ci sono più così tanti problemi. Mi piacerebbe molto guidare il DTM sul grande anello del Nurburgring".

Il leggendario pilota Hans-Joachim Stuck è favorevole ai piani del DTM in linea di principio, ma consiglia alla serie di "fare prima un test" per avere un'idea più precisa della sfida che le auto dovranno affrontare in un formato sprint.

"Sono uno che non ha paura di nulla, ma oggi bisogna fare attenzione a cosa si guida sulla Nordschleife", ha dichiarato a Motorsport-Total.com il due volte vincitore della 24 Ore del Nurburgring e della 24 Ore di Le Mans. "Non solo è difficile da guidare, ma presenta anche molti dossi e salti. E le auto di oggi non sono adatte ai salti, questo va detto chiaramente".

Il DTM disputerà una coppia di gare sul tracciato sprint del circuito del Nurburgring il 27-28 agosto per il quinto round della stagione 2022.