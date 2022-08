DTM | Oeverhaus, esordio-record: correrà al Nürburgring a 17 anni

Carica lettore audio

Theo Oeverhaus entrerà nella storia del DTM in occasione delle prossime gare che si svolgeranno a fine mese al Nürburgring.

Sul tracciato tedesco il giovanissimo protagonista del DTM Trophy - categoria di supporto al campionato che vede i partecipanti armati di macchine GT4 - diventerà il più giovane di sempre in griglia, all'età di 17 anni. Il precedente primato apparteneva a Pascal Wehrlein, che a 18 anni prese parte al round di Hockenheim del 2013.

Oeverhaus guiderà una terza BMW M4 GT3 preparata dalla Walkenhorst Motorsport, andando ad unirsi ad Esteban Muth e Marco Wittmann.

Esteban Muth, Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 Photo by: Andreas Beil

"Sono davvero felice di questa opportunità e della fiducia che il DTM mi ha dato per correre come il pilota più giovane della storia", ha detto il nativo di Osnabrück.

"Sarà un fine settimana difficile per me, perché correrò anche nel DTM Trophy. Tuttavia, non vedo l'ora di dimostrare quanto si possa crescere attraverso serie junior come BMW M2 Cup e DTM Trophy".

"Un enorme ringraziamento va a Walkenhorst Motorsport che mi sostiene sia nel DTM Trophy che in questa avventura nel DTM".

Il team manager di Walkenhorst Motorsport, Niclas Königbauer, aggiunge: "Per noi come team, essere riusciti ad accompagnare Theo dai kart al DTM in un modo così vincente ci rende orgogliosi e ci dà grande gioia".

"Sono davvero curioso di scoprire come si comporterà nella sua prima gara sprint in GT3. E, naturalmente, spero di vedere altri giovani talenti sulla piattaforma unica del DTM e che ci sia l'occasione di essere parte della storia di successo ancora una volta".