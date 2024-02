Mercedes: futura AMG GT3 per il 2026, avrà il motore bi-turbo?

Mercedes sta lavorando alla sua nuova vettura GT3, il cui debutto nelle competizioni è previsto per il 2026.

Introdotta per la prima volta nel 2016, la Mercedes-AMG GT3 è ora uno dei modelli più vecchi in circolazione nelle gare GT3, avendo da poco compiuto sette anni di servizio.

Sebbene abbia ricevuto un aggiornamento Evo nel 2020 e continui a raccogliere nuovi ordini, una nuova Mercedes GT3 era attesa da tempo.

Mentre altri costruttori hanno prolungato il ciclo di vita delle loro macchine introducendo un secondo rifacimento della carrozzeria, Mercedes non seguirà questa filosofia e punterà tutto sulla costruzione di una vettura completamente nuova per il 2026.

Al momento le informazioni sulla prossima generazione della Mercedes GT3 sono scarse, ma il marchio tedesco è intenzionato a prolungare la sua permanenza nelle gare per clienti.

"Stiamo lavorando duramente sui concetti, sul design, sulle specifiche e sappiamo cosa vogliamo. È chiaro che continueremo a gareggiare con un nuovo mezzo", ha dichiarato Thomas Jager, capo del DTM di Mercedes, parlando con Motorsport.com

"Il piano prevede che nel 2024 e nel 2025 avremo ancora l'auto attuale. Poi vedremo cosa sarà possibile fare nel 2026. C'è una linea di sviluppo e un piano. Scopriremo come si può implementare il tutto nelle prossime settimane. L'obiettivo è sicuramente quello di avere l'auto in pista entro il 2026".

#77 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3: Lucas Auer, Lorenzo Ferrari, Frankie Bird, #99 Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3: Maro Engel, Luca Stolz, Mikael Grenier Photo by: SRO

A metà dello scorso anno, la divisione AMG di Mercedes ha svelato la versione di seconda generazione della sua auto sportiva di punta, con l'obiettivo di lanciarla in tutto il mondo nel 2024.

La nuova vettura, battezzata Mercedes-AMG GT Coupé, costituirà probabilmente la base della prossima GT3 da competizione.

"La AMG GT Coupé darà vita ad una nuova generazione di auto e anche la prossima GT3 sarà visivamente orientata a questo", prosegue Jager, che lavora anche come pilota di sviluppo per Mercedes

Tuttavia, l'obiettivo sarà quello di mantenere diverse qualità dell'attuale modello GT3, che ha riscosso un immenso successo in un'ampia gamma di campionati in tutto il mondo ed è adatto sia ai piloti professionisti che ai gentlemen.

"Si tratta dell'ottima qualità di produzione, delle dimensioni ridotte e del look, che la fa assomigliare più a un'auto di serie che a un'auto da corsa. Dovrà essere facile da usare: lunga durata e bassi costi di gestione".

"La vettura deve avere grandi prestazioni ed essere costante, sia sul bagnato che sull'asciutto, nel freddo o con il caldo, nelle qualifiche o in tanti giri. L'usura molto bassa delle gomme è un altro aspetto molto importante".

"Anche la guidabilità, con la quale ci siamo fatti un nome, è un punto cardine. Ecco perché i piloti dicono che questo è il prodotto ideale per loro: la nuova vettura deve essere in grado di fare lo stesso".

"Vogliamo poi continuare a svolgere un ruolo pionieristico in materia di sicurezza, essere il punto di riferimento e introdurre concetti all'avanguardia".

"Se ci basiamo su questi punti di forza e facciamo un po' di messa a punto ovunque e combiniamo il tutto con un nuovo look, una nuova elettronica e nuove caratteristiche di sicurezza, allora avremo un altro grande prodotto al via".

Passaggio al motore turbo

Anche se Jager si è rifiutato di rivelare le specifiche esatte del motore che sarà al centro della nuova vettura GT3, ha detto che il piano prevede l'incorporazione di un motore turbo.

Non è una sorpresa, perché il motore aspirato da 6,2 litri che monta l'attuale AMG GT3 non è mai stato utilizzato nella versione di serie della vettura e non è più al passo con i tempi.

È quindi probabile che Mercedes passi a un V8 bi-turbo da quattro litri, lo stesso motore che spinge la AMG GT4.

Maro Engel, Mercedes-AMG Team Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 Photo by: Alexander Trienitz

Niente HWA?

È interessante notare che esiste la possibilità che HWA non sia coinvolta nello sviluppo della prossima generazione della Mercedes GT3.

Dalla sua fondazione nel 1998, HWA ha svolto un ruolo in diversi programmi di Mercedes, dalla Formula E al DTM.

Inoltre, dall'introduzione della SLS Gullwing nel 2011, tutte le vetture clienti Mercedes sono state sviluppate e prodotte da HWA. Si tratta di 600 veicoli in totale, 300 dei quali sono ancora in uso.

Alla domanda se HWA avrà ancora un ruolo nella progettazione e nella produzione della prossima vettura GT3 di Mercedes, Jager ha risposto: "Quando si pianifica un grande progetto come questo, c'è una procedura di appalto. Si valutano diversi aspetti".

"Non c'è ancora una decisione definitiva su chi sarà alla fine. Lo comunicheremo man mano che l'intera vicenda andrà avanti. HWA ha fatto un ottimo lavoro con noi in passato. Il sistema di assistenza post-vendita sta sicuramente continuando con HWA in questo momento".