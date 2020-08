DTM, Lausitzring: Frijns centra la pole per Gara 2

La pioggia abbondante caduta nella giornata di ieri ha risparmiato quest’oggi i piloti del DTM per la seconda sessione di qualifiche andata in scena sul circuito del Lausitzring.

Ad imporsi, in un turno davvero tirato, è stato Robin Frijns. L’olandese ha portato la sua Audi RS 5 in cima alla classifica dei tempi grazie al crono di 1’36’’344 ma ha dovuto faticare più del previsto per regolare un Nico Muller in gran forma.

Lo svizzero, autore della pole al sabato, ha dato il massimo nel suo secondo tentativo ma si è dovuto accontentare del secondo riferimento di giornata con un gap di appena 18 millesimi.

Ci si attendeva qualcosa di più da René Rast. Il campione in carica, e vincitore di Gara 1, era riuscito a portarsi in vetta al termine della prima fase della sessione, ma quando ha montato gomme nuove non è riuscito ad essere altrettanto incisivo ed ha chiuso il turno con un ritardo dalla vetta di 124 millesimi.

La prima BMW presente è quella affidata a Sheldon Van Der Linde autore di un ottimo tentativo finale che gli è valso il quarto crono in 1’36’’615 e per appena 5 millesimi è riuscito a tenere alle proprie spalle Jamie Green.

In cerca di riscatto dopo un sabato opaco Marco Wittmann. Il tedesco ha chiuso la seconda sessione di qualifiche con il sesto riferimento in 1’36’’839 mettendo la sua M4 davanti alla vettura gemella dell’eroe del sabato Timo Glock.

Loic Duval è stato il primo a non scendere sotto il muro del minuto e trentasette secondi mentre Lucas Auer ed Harrison Newey hanno completato la top ten. Fuori dai primi 10 Robert Kubica autore dell’undicesimo tempo in 1’37’’272.