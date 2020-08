DTM, Lausitrzing: Rast centra il successo in Gara 1

La prima gara del weekend del Lausitzring è iniziata su un asfalto reso insidioso dalla pioggia caduta nel corso delle qualifiche ed il poleman Muller è scattato alla perfezione seguito da Frijns bravo a superare subito un René Rast autore di un avvio complicato dalla seconda casella.

Nelle battute iniziali Frijns ha messo molta pressione su Muller, ma lo svizzero è poi riuscito ad imporre il proprio ritmo prendendo un margine di tre secondi.

L’olandese si è fermato ai box al tredicesimo passaggio, imitato da Rast, mentre Muller è rientrato un giro dopo.

Questo momento si è rivelato determinante perché sia Frijns che Eng (entrato al giro 12) sono riusciti a superare subito Muller ancora in crisi di temperature con gli pneumatici, ma poco dopo sia lo svizzero che Rast sono riusciti a recuperare terreno superando sia Eng che Wittmann.

Il campione in carica ha poi iniziato a mettersi alla caccia di Frijns per poi mettersi in scia all’olandese al giro 27. Rast ha provato dapprima a superarlo all’esterno di curva 1 ma ha piazzato la zampata definitiva all’interno di curva 2.

Muller ha imitato Rast due giri dopo ma non ha mai riuscito a ricucire il gap di due secondi dal leadr della corsa è si è dovuto così accontentare del secondo gradino del podio, mentre Frijns ha chiuso in terza con un ritardo di 5 secondi da Rast.

Grande il recupero effettuato da Timo Glock. Il pilota della BMW, autore di una qualifica complicata, è riuscito a risalire dalle retrovie sino alla quarta posizione finale e già al decimo passaggio è stato in grado di sopravanzare dieci vetture per poi giocare di strategia ed effettuare una sosta anticipata.

Soltanto quinta posizione per un Marco Wittmann in crisi di passo, ma il pilota della BMW è stato in grado di precedere Mick Rockenfeller con un margine di sei secondi.

Loic Duval è stato autore di un grande avvio che l’ha visto salire subito in sesta piazza, ma il francese non è riuscito a capitalizzare quanto fatto in partenza per chiudere in settima posizione precedendo Sheldon Van Der Linde e Jamie Green.

Gara anonima per Robert Kubica. Il polacco è scattato dalla dodicesima casella in griglia grazie alle penalità inflitte al termine della qualifica ad Habsburg e Newey ma in corsa ha sofferto chiudendo sedicesimo.