DTM | Hockenheim: Preining in Pole per Gara 2, è già Campione

Un Super Thomas Preining va a prendersi anche la Pole Position per Gara 2 e con i 3 punti guadagnati conquista il titolo piloti del DTM 2023.

Il pilota Porsche si è presentato all'ultimo evento dell'anno in una forma strepitosa, come già visto ieri quando era andato a prendersi partenza al palo e vittoria nel primo round del weekend.

A nulla sono valsi gli sforzi di un Mirko Bortolotti commovente, che a 2' dalla fine della sessione di stamattina era andato a mettere davanti a tutti la Lamborghini di SSR Performance, sperando di tenere aperti i giochi e giocarsi il tutto per tutto nella corsa di oggi pomeriggio.

Preining era alle sue spalle e poco dopo gli ha sfilato per soli 0"006 il primato con il crono di 1'36"800, chiudendo a favore del team Manthey EMA i discorsi e potendo presentarsi a cuor leggero al via della gara pomeridiana, avendo un +28 in classifica di campionato quando a disposizione ci sono 25 lunghezze per il vincitore.

"Sono davvero felicissimo e ancora fatico a crederci. Nel DTM si sa che a volte possiamo andare fortissimo e in altre si vivono incubi. Stavolta il mio sogno si è avverato, per cui sono contentissimo", ha detto emozionato Preining.

"Ora cerchiamo di fare ancora meglio in gara, senza pressioni e provando a divertirci fino alla fine, nonostante i kg in più che sono stati assegnati alla nostra vettura".

"E' stata una stagione molto difficile, ma non ho mai avuto dubbi sul fatto che potessimo vincere. Certamente riuscirci è diverso perché qui la lotta è serratissima, per cui faccio fatica a spiegare che emozioni sto provando ora".

Photo by: Alexander Trienitz Thomas Preining, Manthey EMA

"Eravamo venuti qui per provarci, l'obiettivo era arrivare in prima fila e sono riuscito a fare un giro fantastico del quale ero molto contento ed orgoglioso", ha commentato Bortolotti sceso dalla Huracan.

"Purtroppo ho perso la Pole per soli 6 millesimi, per cui non posso fare che grandi complimenti a Thomas, con cui ho combattuto strenuamente fino alla fine dell'anno. Bravi in Porsche e Manthey a prendersi il titolo, complimenti a loro".

"Oggi pomeriggio c'è ancora una gara, per cui cercheremo di finire in bellezza ottenendo un risultato di alto livello per il team".

Photo by: Alexander Trienitz Mirko Bortolotti, SSR Performance Lamborghini Huracán EVO GT3

Dietro a Bortolotti si piazzano Luca Stolz con la Mercedes di HRT ed il Campione uscente Sheldon Van Der Linde al volante della BMW di Schubert Motorsport, mentre in Top5 c'è Laurin Heinrich armato della Porsche del Team75, seguito dalla Ferrari di Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing), tutti nello spazio di un paio di decimi di ritardo dalla vetta.

Kelvin Van Der Linde si conferma il migliore delle Audi con la R8 LMS di ABT Sportsline piazzandosi settimo, davanti alla Lamborghini di Christian Engelhart (GRT), mentre Ayhançan Guven (Porsche-Team75) e Maro Engel (Mercedes-Mann Filter) completano la Top10.

Rimane fuori da questa Jack Aitken sull'altra Ferrari di Emil Frey Racing, che si tiene comunque alle spalle l'Audi di Ricardo Feller (ABT Sportsline), la Mercedes di David Schumacher (Team Winward), la BMW di Marco Wittmann (Project 1), più Arjun Maini e Jusuf Owega sulle Mercedes di HRT e BWT.

Solo 17° Dennis Olsen con la seconda Porsche di Manthey Ema, 20° Mattia Drudi alla guida dell'Audi di Tresor Orange 1.

Gara 2 è prevista per le ore 13;30.