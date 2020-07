Audi potrebbe restare nel DTM se saranno adottate le GT3

La Casa tedesca ha annunciato che terminerà il suo impegno nel DTM alla fine della stagione 2020 per concentrare tutti i propri sforzi sul programma in Formula £.

Da quando l’indiscrezione è diventata ufficiale ITR ha cercato di trovare una soluzione per garantire la sopravvivenza della serie e da quanto si è appreso Gerhard Berger avrebbe selezionato le vetture GT3 e la LMDh per rimpiazzare quella di Class One.

Se il DTM dovesse adottare le GT3, Audi potrebbe proseguire il suo impegno nella serie con la R8 LMS attualmente impegnata in numerose competizioni.

Questa decisione, però, è resa complicata dal fatto che il marchio tedesco ha annunciato a maggio dello scorso anno la volontà di terminare la produzione della R8 stradale.

Interpellato da Motorsport.com, Dieter Gass, boss di Audi Motorsport, ha risposto: “Al momento la R8 è ancora in produzione, la questione è un’altra. La situazione non è chiara, stiamo studiando la nostra strategia nel motorsport e considerando ogni opzione”.

“Come e se in futuro ci sarà una vettura sportiva che andrà a sostituire la R8 non è ancora stato deciso stando alle mie informazioni”.

Essendo stata comproprietaria della ITR Ltd sin dalla sua fondazione nel 2014, Audi si trova in una posizione unica nel suo genere, ed è possibile che Audi mantenga la sua posizione nella ITR anche dopo aver lasciato il DTM alla fine della stagione 2020.

“Potrebbe sembrare strano pensare di restare con ITR anche se solo come membri, ma tutto dipenderà da quale piattaforma sarà adottata in futuro” ha proseguito Gass.

“Questa è la discussione che stiamo affrontando al momento. Forse ne sapremo di più quando inizierà la stagione 2020, ma non fate affidamento su questa previsione”.

Mentre il futuro del DTM oltre il 2020 deve ancora essere elaborato, la scelta di andare nella direzione delle vetture GT3 e dei team dei clienti potrebbe consentire ad Audi di continuare nella serie.

Ciò non sarebbe inoltre contrario alla strategia del Gruppo VW di competere esclusivamente con le auto elettriche negli sport motoristici, in quanto i programmi per i clienti rimangono al di fuori dell'ambito di questa politica.

L'ostacolo maggiore a questa idea sarebbe il costo di gestione delle GT3 aggiornate per i team privati, in quanto il DTM cercherebbe di aumentare i livelli di potenza di circa 100 CV portando così la potenza complessiva a 600 CV ed aumentando, di conseguenza, l'usura delle auto.