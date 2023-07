Audi conferma: addio al programma ufficiale GT3 dal 2024

Come riportato nel mese di maggio dal sito gemello Motorsport.com, Motorsport-Total.com, a partire dal prossimo anno Audi non fornirà il supporto ufficiale a nessuno dei suoi team clienti nelle gare GT3. Ciò riguarderà soprattutto le squadre che partecipano al DTM ed alle principali gare di durata come la 24 Ore di Spa e la 24 Ore del Nurburgring.

Inoltre, il gruppo dei 14 piloti ufficiali, che comprende tra gli altri Ricardo Feller, Markus Winkelhock, Patric Niederhauser e Christopher Mies, sarà sciolto alla fine dell'attuale stagione agonistica.

Il costruttore tedesco interromperà inoltre la produzione di tutte le sue auto da corsa per clienti, comprese le varianti GT3 e GT4 dell'Audi R8 LMS e la RS3 LMS TCR, dopo il primo trimestre del 2024. Tutti gli ordini effettuati fino a quel momento saranno invece evasi.

Tuttavia, come ipotizzato in precedenza, Audi ha deciso di non chiudere completamente la sua divisione corse clienti. Al contrario, la R8 LMS GT3 e le altre vetture per clienti continueranno ad essere omologate e la Casa di Ingolstadt offrirà una fornitura di base di ricambi fino al 2032.

Il piano iniziale prevedeva infatti l'interruzione totale di Audi Sport Customer Racing, con il consiglio d'amministrazione che aveva dato istruzioni verso la fine dello scorso anno per chiudere la divisione dopo il 2023.

Ma secondo alcune fonti, dopo gli sforzi del capo di Audi Sport, Rolf Michl, e del responsabile delle corse clienti, Chris Reinke, è stata presa la decisione, in occasione della 24 Ore del Nurburgring, di continuare a partecipare alle corse clienti con una capacità ridotta. La decisione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione lunedì scorso.

Rolf Michl, Managing Director Audi Sport GmbH Photo by: Alexander Trienitz

L'idea era quella di garantire che le auto già acquistate dai team clienti possano rimanere operative nel prossimo futuro. Attualmente, oltre 1.000 veicoli Audi sono in circolazione nelle categorie GT3, GT4 e TCR.

In seguito alla decisione, Audi non solo garantirà i pezzi di ricambio, ma offrirà anche assistenza tecnica attraverso gli ingegneri e qualsiasi sviluppo necessario da apportare alle loro vetture.

"Siamo dispiaciuti di non poter continuare il nostro impegno strategico", ha dichiarato Michl a Motorsport-Total.com. "Ma è più importante che non chiudiamo. Sta iniziando una nuova era, che continuerà con la stessa affidabilità e passione".

Come riportato in precedenza, la decisione di ridurre il suo coinvolgimento nelle gare clienti è alimentata dalla necessità di indirizzare le risorse verso il suo prossimo programma di Formula 1, che inizierà nel 2026 in collaborazione con Sauber.

Fino all'entrata in vigore del programma di F1, l'unico impegno ufficiale di Audi sarà la Dakar, un progetto attualmente approvato fino al 2024.