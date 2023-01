Video Dakar | Jones: "Le dune faranno la differenza. Ecco perché"

Dakar | Rebecca Busi, dalla Classic alla T4 con un equipaggio tutto rosa

Dopo aver fatto il debutto alla Dakar lo scorso anno, correndo insieme al padre Roberto nella Classic, quest'anno la ragazza di camugnano ha fatto il salto nella classe T4 per disputare la gara vera e propria. E lo farà dividendo il suo Can Am con Giulia Maroni, quindi in un equipaggio tutto al femminile.