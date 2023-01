Dakar | Moto, Prologo: la prima zampata è di Toby Price

Carica lettore audio

La Dakar ha deciso di bruciare le tappe. L'edizione 2023 è infatti entrata nel vivo ancora prima dell'inizio dell'anno, con il Prologo fissato per il 31 dicembre. Appena 13 km cronometrati da completare vicino al bivacco del Sea Camp, che designeranno l'ordine di partenza della prima tappa vera e propria di domani, ma avranno anche un coefficiente 5 per la classifica generale della corsa.

A spuntarla tra le moto è stato uno dei veterani al via, l'australiano Toby Price, che quindi ha portato avanti la sua striscia che lo vede in grado di vincere almeno una tappa in ogni edizione della Dakar a cui ha partecipato, a partire dal 2015. Il portacolori della KTM ha completato il percorso con un tempo di 8'22" e alla fine ha preceduto di appena un secondo il connazionale Daniel Sanders.

Il miglior rookie dell'edizione 2021, quando si piazzò quarto, ha quindi iniziato con il piede giusto con la sua GasGas. A completare un podio virtuale rappresentato da marchi tutti differenti c'è poi a sorpresa una Hero, quella di Ross Branch, con il pilota del Botswana che ha chiuso con un ritardo di 9 secondi.

Per trovare la prima delle Honda bisogna quindi scendere fino al quarto posto, occupato da Joan Barreda, quest'anno uscito dai ranghi della squadra ufficiale del marchio giapponese. Con la prestazione di "Bang Bang", pure lui distanziato di 9 secondi, diventano quattro quindi i marchi rappresentati nelle prime quattro posizioni.

Identico distacco anche per il vincitore dell'edizione 2021, Kevin Benavides, che una volta transitato sul traguardo ha sventolato con orgoglio un vessillo argentino per ricordare il recente trionfo ai Mondiale di calcio del suo paese. Sesto posto, con un gap di 10 secondi, per l'altra Hero di Joaquin Rodrigues. Per la Hero in generale è stato un ottimo avvio, perché in ottava posizione troviamo anche Sebastian Buhler, appena un secondo più indietro.

Stesso tempo che ha fatto segnare anche il campione 2018 Matthias Walkner con la sua KTM, andando ad occupare la settima piazza. In nona posizione poi c'è la prima delle Husqvarna, che è quella di Michael Docherty, mentre il vincitore della scorsa edizione, Sam Sunderland, che stamani è stato l'ultimo ad entrare in speciale con la sua GasGas, ha chiuso in decima posizione, distanziato di 13 secondi.

Nella sua scia, staccate di 14 e di 16 secondi, ci sono le due Honda di Ricky Brabec e di Pablo Quintanilla. Al debutto nella squadra HRC, il francese Adrien van Beveren invece non è andato oltre il 17° posto, precedendo uno dei giovani più attesi in questa edizione, ovvero Mason Klein. Restando in casa Honda, è iniziata in salita la gara di Nacho Cornejo. Il cileno è incappato in un incidente, dal quale fortunatamente è uscito illeso, ma con un gap di oltre un minuto nei confronti dei big.

Per quanto riguarda i piloti di casa nostra, è stato molto positivo il debutto di Alex Salvini. L'ex campione del mondo di enduro, in sella alla sua Fantic, ha staccato il 32° tempo con un ritardo di poco più di mezzo minuto nei confronti del vincitore. Nelle prime quaranta posizioni però c'è spazio anche per Tommaso Montanari e Paolo Lucci, che occupano rispettivamente la 34esima e la 36esima posizione.

Quad: il campione Giroud riparte forte

Ad aprire le danze in questa prima giornata di gara erano stati i Quad, con Alexandre Giroud che ha ripreso da dove aveva lasciato un anno fa, ovvero davanti a tutti. Il francese, vincitore della passata edizione, ha completato il percorso con un tempo di 8'50", spuntandola per appena un secondo nei confronti di Marcelo Medeiros.

A completare la top 3, ma con un ritardo di 12 secondi, c'è invece Daniel Vila. Dal quarto in giù invece i distacchi iniziano già a farsi pesanti, perché Giovanni Enrico si ritrova a 46 secondi.

Dakar 2023 | Classifica Prologo Moto



Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Toby Price KTM 8'22” 2 Daniel Sanders GasGas +1"0 3 Ross Branch Hero +9"0 4 Joan Barreda Honda +9"0 5 Kevin Benavides KTM +10"0 6 Joaquin Rodrigues Hero +11"0 7 Matthias Walkner KTM +11"0 8 Sebastian Buhler Hero +13"0 9 Michael Docherty Husqvarna +13"0 10 Sam Sunderland GasGas +14"0 Gli italiani in gara Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 32 Alex Salvini Fantic +31"0 34 Tommaso Montanari Husqvarna +35"0 36 Paolo Lucci KTM +36"0 74 Lorenzo Fanottoli KTM +1'09" 75 Tiziano Internò Fantic +1'09" 92 Eufrasio Anghileri Honda +1'26" 95 Cesare Zacchetti KTM +1'31" 106 Franco Picco Fantic +1'41" 107 Iader Giraldi KTM +1'42" 108 Lorenzo Maestrami KTM +1'43" 111 Ottavio Missoni Honda +1'51" Dakar 2023 | Classifica Prologo Quad Pos Pilota Quad Tempo/Gap Penalità 1 Alexander Giroud Yamaha 8'50” 2 Marcelo Medeiros GasGas +1"0 3 Daniel Vila Hero +12"0 4 Giovanni Enrico Yamaha +18"0 5 Karol Wisniewski Yamaha +25"0 6 Pablo Copetti Yamaha +27"0 7 Abdulaziz Ahli Yamaha +28"0 8 Laisvydas Kancius Yamaha +32"0 9 Axel Dutrie Yamaha +33"0 10 Sebastian Souday Yamaha +34"0