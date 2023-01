Video Dakar | Bellina: "Camion a idrogeno? Non snaturiamo la Dakar..."

F1 | Ben Sulayem vuole formare nuovi direttori di gara

Il presidente della Federazione Internazionale dice di aver attivato un processo per la formazione di nuovi ufficiali di gara perché non vuole che si torni al direttore di gara unico, dopo il fallimento dell'accoppiata di quest'anno (Eduardo Freitas è stato fermato dopo il GP del GIappone). C'è chi ha visto nelle parole di Mohammed la volontà di tagliare anche Niels Wittich, ma non è con lo spoil system che si possono risolvere i problemi. Ci sono ruoli delicati e strategici che vanno costruiti nel tempo.