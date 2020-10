Ufficiale: Sainz e Peterhansel alla Dakar 2021 con MINI X-Raid

MINI X-Raid risponde a Bahrain Raid Xtreme e annuncia la propria line up di equipaggi per la Dakar 2021 calando gli assi più importanti. Stiamo parlando di Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel.

I dubbi sul ritiro di Carlos Sainz sono stati così spazzati via. Il madrileno potrà così difendere la vittoria ottenuta quest'anno e il team MINI avrà l'opportunità di schierare ancora la miglior formazione possibile con i pluri vincitori del rally raid più celebre al mondo.

Da segnalare inoltre il cambio di navigatore per Stéphane Peterhansel, che non avrà più la moglie al suo fianco - Andrea Meyer - ma Edouard Boulanger.

Sia Sainz che Peterhansel hanno avuto modo di provare il mese scorso in Spagna le novità preparate dal team in vista dei prossimi impegni e della Dakar che dovrebbe aprire la stagione 2021 del motorsport.

"Non vedo l'ora di correre di nuovo con X-Raid alla prossima Dakar", ha dichiarato Sainz. "Naturalmente cerherò di difendere la vittoria ottenuta quest'anno. Ora che è passato un po' di tempo, posso dire che questa è una delle vittorie di cui vado più fiero. La prossima Dakar sarà un grande evento, anche meglio di quella di quest'anno".

"Per quanto riguarda la MINI JWC Buggy, nonostante i tempi difficili che abbiamo attraversato, siamo riusciti a trovare alcune aree di miglioramento. La squadra ha fatto un ottimo lavoro e credo che ora siamo ancora meglo".

Sven Quandt, boss del team X-Raid, ha aggiunto: "Carlos e Stéphane sono una grande coppia per noi. Non sono solo molto veloci, ma lavorano anche molto bene assieme. Anche a livello personale, si trovano molto bene. Siamo molto contenti di averli con noi, anche se la preparazione per la Dakar non sarà affatto facile".

"Non vedo l'ora di gareggiare alla Dakar con X-Raid", ha aggiunto Peterhansel. "Non ho potuto vincere l'ultima Dakar, ma i miei ricordi sono belli. La mia motivazione è ancora intatta, ancora di più ora che so di avere un buggy di livello ancora più alto per il 2021".